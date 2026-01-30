Epicerie du Val tournée de février Soudan A coté de la boulangerie La soudanaise Soudan

Epicerie du Val tournée de février Soudan

A coté de la boulangerie La soudanaise 2 route de l’atlantique Soudan Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-06

Venez sur e marché de Soudan découvrir Ferdinand, le camion itinérant de l’épicerie du Val qui vous proposera divers produits issus notamment de producteurs locaux. .

A coté de la boulangerie La soudanaise 2 route de l’atlantique Soudan 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 98 06 82 lepicerieduval@soliniort.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Epicerie du Val tournée de février Soudan

L’événement Epicerie du Val tournée de février Soudan Soudan a été mis à jour le 2026-01-27 par OT Haut Val De Sèvre