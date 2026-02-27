Epicerie du Val Tournée de Mars à Soudan A coté de la boulangerie La Soudanaise Soudan
Epicerie du Val Tournée de Mars à Soudan A coté de la boulangerie La Soudanaise Soudan vendredi 6 mars 2026.
Epicerie du Val Tournée de Mars à Soudan
A coté de la boulangerie La Soudanaise 2 rte Atlantique Soudan Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-06
fin : 2026-03-06
Date(s) :
2026-03-06 2026-03-13 2026-03-20 2026-03-27
Venez retrouver Ferdinand sur le marché de Soudan et découvrir ses nombreux produits issus notamment de petits producteurs locaux .
A coté de la boulangerie La Soudanaise 2 rte Atlantique Soudan 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 98 06 82 lepicerieduval@soliniort.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Epicerie du Val Tournée de Mars à Soudan
L’événement Epicerie du Val Tournée de Mars à Soudan Soudan a été mis à jour le 2026-02-24 par OT Haut Val De Sèvre