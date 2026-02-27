Epicerie du Val Tournée de Mars à Soudan A coté de la boulangerie La Soudanaise Soudan

Epicerie du Val Tournée de Mars à Soudan

A coté de la boulangerie La Soudanaise 2 rte Atlantique Soudan Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06 2026-03-13 2026-03-20 2026-03-27

Venez retrouver Ferdinand sur le marché de Soudan et découvrir ses nombreux produits issus notamment de petits producteurs locaux .

A coté de la boulangerie La Soudanaise 2 rte Atlantique Soudan 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 98 06 82 lepicerieduval@soliniort.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Epicerie du Val Tournée de Mars à Soudan

L’événement Epicerie du Val Tournée de Mars à Soudan Soudan a été mis à jour le 2026-02-24 par OT Haut Val De Sèvre