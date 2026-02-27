Epicerie du Val Tournée de mars Rue du Champ de Foire La Crèche

Epicerie du Val Tournée de mars

Rue du Champ de Foire A coté du cinéma Henry Clouzot La Crèche Deux-Sèvres

25 mars 2026

fin : 2026-03-25

2026-03-25

Ferdinand vous attend afin de vous proposer ses nombreux produits, notamment des produits de petits producteurs locaux. .

Rue du Champ de Foire A coté du cinéma Henry Clouzot La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 98 06 82 lepicerieduval@soliniort.fr

