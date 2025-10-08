Epicerie Ephémère Batiment 25 Limoges

Epicerie Ephémère Batiment 25 Limoges mercredi 8 octobre 2025.

Epicerie Ephémère

Batiment 25 64 Rue Armand Barbès Limoges Haute-Vienne

Début : 2025-10-08

fin : 2025-10-31

2025-10-08 2025-10-09 2025-10-10 2025-10-11 2025-10-12 2025-10-14 2025-10-15 2025-10-16 2025-10-17 2025-10-18 2025-10-19 2025-10-21 2025-10-22 2025-10-23 2025-10-24 2025-10-25 2025-10-26 2025-10-28 2025-10-29 2025-10-30

Découvrez une épicerie éphémère au Bâtiment 25 ! L’association 25 bis met à l’honneur les talents du Limousin avec une boutique dédiée aux produits 100% locaux miel, huiles, savons et bien plus, créés par 14 artisans passionnés. .

Batiment 25 64 Rue Armand Barbès Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 03 85 18 association25bis@gmail.com

