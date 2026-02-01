Epicerie militante, bio et zéro kilomètre La Fourmilière Huanne-Montmartin

Epicerie militante, bio et zéro kilomètre

La Fourmilière 15 Rue de l’Église Huanne-Montmartin Doubs

Début : 2026-02-11 17:00:00

fin : 2026-06-24 19:00:00

2026-02-11 2026-02-18 2026-02-25 2026-03-04 2026-03-11 2026-03-18 2026-03-25 2026-04-01 2026-04-08 2026-04-15 2026-04-22 2026-04-29 2026-05-06 2026-05-13 2026-05-20 2026-05-27 2026-06-03 2026-06-10 2026-06-17 2026-06-24

Du vrac (pâte, sucre, légumineuses, riz, oléagineux, graines..), de la farine, du pain, des pizzas, des œufs, du miel, des confitures, des tartinades, de l’huile, du vinaigre, des produits frais, des fruits & légumes et tellement d’autres produits.

Tout est là, avec un regard sur la qualité, la provenance, l’éthique du production, le respect du vivant, le prix et surtout le plaisir gustatif.

Un espace poétique, reflet de notre sensibilité et notre manière d’être au monde, où l’on œuvre à restaurer la beauté, la convivialité, le partage & la connaissance. .

La Fourmilière 15 Rue de l’Église Huanne-Montmartin 25680 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 25 52 19 13 contact@lafourmilierebio.fr

