Epicerie militante, bio et zéro kilomètre La Fourmilière Huanne-Montmartin mercredi 11 février 2026.
La Fourmilière 15 Rue de l’Église Huanne-Montmartin Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11 17:00:00
fin : 2026-06-24 19:00:00
Date(s) :
2026-02-11 2026-02-18 2026-02-25 2026-03-04 2026-03-11 2026-03-18 2026-03-25 2026-04-01 2026-04-08 2026-04-15 2026-04-22 2026-04-29 2026-05-06 2026-05-13 2026-05-20 2026-05-27 2026-06-03 2026-06-10 2026-06-17 2026-06-24
Du vrac (pâte, sucre, légumineuses, riz, oléagineux, graines..), de la farine, du pain, des pizzas, des œufs, du miel, des confitures, des tartinades, de l’huile, du vinaigre, des produits frais, des fruits & légumes et tellement d’autres produits.
Tout est là, avec un regard sur la qualité, la provenance, l’éthique du production, le respect du vivant, le prix et surtout le plaisir gustatif.
Un espace poétique, reflet de notre sensibilité et notre manière d’être au monde, où l’on œuvre à restaurer la beauté, la convivialité, le partage & la connaissance. .
La Fourmilière 15 Rue de l’Église Huanne-Montmartin 25680 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 25 52 19 13 contact@lafourmilierebio.fr
English : Epicerie militante, bio et zéro kilomètre
