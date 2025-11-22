EPIDERMIS CIRCUS – ESPACE AVEL-VOR Plougastel Daoulas

CAPITAINE CROCHU Début : 2025-11-23 à 15:00. Tarif : – euros.

Accrochez-vous moussaillons… Le capitaine Crochu revient des mers du Sud avec un trésor !Dans ce spectacle, magie, marionnettes et contes se mêlent à merveille afin de créer une ambiance unique dont les enfants raffolent.Grâce aux tours de magie d’un vieux mage, vous allez partir à la rencontre d’un pirate hors norme : Capitaine Crochu !Le corsaire est poursuivi par un crocodile ! Courage aux moussaillons qui aideront le Capitaine ! Et ainsi, peut-être, partageront-ils le trésor du Capitaine Crochu !Auteur(s) : JEAN BLANCArtiste(s) : JEAN BLANC

LABLASCENE 122 CHEMIN DU RIEUBLANQUET 07230 Lablachere 07