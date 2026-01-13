Epidermis Circus (Festival Intemporelles) Rue Jacques Prévert Trégunc
Epidermis Circus (Festival Intemporelles) Rue Jacques Prévert Trégunc samedi 7 mars 2026.
Epidermis Circus (Festival Intemporelles)
Rue Jacques Prévert MJC Le Sterenn Trégunc Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 20:00:00
fin : 2026-03-07 21:15:00
Date(s) :
2026-03-07
À propos ce cabaret de marionnettes relevé propose une bonne dose de comédie et d’époustouflantes illusions qui feront entrer votre cerveau dans des mondes surréalistes !
Averttissement Epidermis Circus contient du contenu sexuel caricatural, des jurons et des marionnettes suicidaires. Il y a des moments d’éclairage sombre, de musique forte et de surprises. Recommandé pour un public de plus de 13 ans.
Dans le cadre du Festival Intemporelles .
Rue Jacques Prévert MJC Le Sterenn Trégunc 29910 Finistère Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Epidermis Circus (Festival Intemporelles)
L’événement Epidermis Circus (Festival Intemporelles) Trégunc a été mis à jour le 2026-01-13 par OTC CCA