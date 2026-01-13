Epidermis Circus (Festival Intemporelles) Rue Jacques Prévert Trégunc

Epidermis Circus (Festival Intemporelles)

Rue Jacques Prévert MJC Le Sterenn Trégunc Finistère

Début : 2026-03-07 20:00:00

fin : 2026-03-07 21:15:00

2026-03-07

À propos ce cabaret de marionnettes relevé propose une bonne dose de comédie et d’époustouflantes illusions qui feront entrer votre cerveau dans des mondes surréalistes !

Averttissement Epidermis Circus contient du contenu sexuel caricatural, des jurons et des marionnettes suicidaires. Il y a des moments d’éclairage sombre, de musique forte et de surprises. Recommandé pour un public de plus de 13 ans.

Dans le cadre du Festival Intemporelles .

Rue Jacques Prévert MJC Le Sterenn Trégunc 29910 Finistère Bretagne

