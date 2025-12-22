Epidermis Circus

Espace culturel Léopold Sédar Senghor Le May-sur-Èvre Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 20:30:00

fin : 2026-04-03 22:00:00

Date(s) :

2026-04-03

Le spectacle de marionnettes le plus étrange que vous ayez jamais vu !

Un cabaret de marionnettes épicé, animé par une grand-mère insolente qui cherche sans cesse à voler la vedette. Ce spectacle de variétés magnifiquement décalé est interprété par la Canadienne Ingrid Hansen, également marionnettiste pour Fraggle Rock de la Jim Henson Company (Muppets USA).

Découvrez les coulisses d’un film de marionnettes en direct, où elle anime des vignettes insolentes dans la paume de sa main et les projette sur un écran géant. Ce cabaret de marionnettes relevé propose une bonne dose de comédie et d’époustouflantes illusions qui feront entrer votre cerveau dans des mondes surréalistes !

Spectacle déconseillé aux moins de 13 ans. .

Espace culturel Léopold Sédar Senghor Le May-sur-Èvre 49122 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 44 09 81 46 culture@lemaysurevre.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Epidermis Circus Le May-sur-Èvre a été mis à jour le 2025-12-22 par Office de tourisme du Choletais