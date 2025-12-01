Epidermis circus SORTIR 2025-2026 Montargis
Epidermis circus SORTIR 2025-2026 Montargis lundi 1 décembre 2025.
Epidermis circus SORTIR 2025-2026
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-01 14:00:00
fin : 2025-12-01
Date(s) :
2025-12-01 2025-12-02
Epidermis circus SORTIR 2025-2026
That’s entertainment !.
Voilà un des spectacles de marionnettes des plus surprenants sous les yeux du public, une main s’agite et prend vie, utilise des objets ordinaires et crée des scènes du quotidien. En résulte un cabaret de marionnettes résolument original, regorgeant d’humour, et joyeusement surprenant !
À partir de 10 ans. 12 .
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 00 87
English :
Epidermis circus: SORTIR 2025-2026
German :
Epidermis circus: AUSGANG 2025-2026
Italiano :
Circo dell’epidermide: OUT 2025-2026
Espanol :
Circo de la epidermis: OUT 2025-2026
L’événement Epidermis circus SORTIR 2025-2026 Montargis a été mis à jour le 2025-11-24 par OT MONTARGIS