 » Épigénétique et Cerveau » – Corinne AUGÉ Amphi 400 V.Ferré – Faculté de Pharmacie Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-19 14:30 – 16:00

Gratuit : non Gratuit pour les étudiants, adhérents à l’UP (sur présentation de la carte 2025-2026), Carte Blanche, personnels de Nantes Université et scolaires. 8€ tout public Pas de réservation. Billetterie sur place Tout public

L’épigénétique a révolutionné notre vision de l’identité cellulaire. Les cellules du cerveau n’échappent pas à cette règle, et sont, plus que dans tout autre organe, sensibles aux variations de l’épigénome, variations considérées comme des acteurs de la plasticité neuronale. Développement, apprentissages, mémoire… tous ces grands mécanismes sont concernés. Dans ce contexte, Corinne Augé propose un regard « épigénétique » de notre compréhension du fonctionnement du cerveau, et de ses dysfonctions. Corinne Augé est enseignante-chercheuse à l’université de Tours depuis 25 ans. Elle enseigne la génétique moléculaire et les biotech ; ses travaux de recherche concerne le rôle d’un facteur épigénétique (Setmar) dans la survenue et la progression du glioblastome (un cancer du cerveau très agressif).Elle est par ailleurs très engagée dans la médiation scientifique, avec deux livres publiés (un essai, l’épigénétique et le cou de la girafe ; un polar scientifique, Ultra Bulles) et un site web à destination du grand public (https://www.tamygenetique.com/).

Amphi 400 V.Ferré – Faculté de Pharmacie Nantes 44000

