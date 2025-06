Épilogue sylvestre (Terminus forêt – Retour aux forêts) – Laurent Tixador Parc de Procé Nantes 12 juillet 2025 08:30

Art contemporain de Laurent Tixador – Oeuvre collaborative Laurent Tixador est un artiste bricoleur et expérimentateur dans son sens le plus large. Travaillant le plus possible avec ce que son environnement immédiat lui offre, il met un point d’honneur à recourir à des technologies simples. L’objet cabane est au cœur de son travail. Il a ainsi développé ces dernières années la construction collaborative de cabanes inspirées des cagnas, ces abris construits par les soldats durant la Première Guerre mondiale, bâtis avec les matériaux trouvés à proximité. Poursuivant son travail de recherche autour de l’abri et ce qu’il évoque (collaboration, liberté, transition, humilité), Laurent Tixador réalise à échelle réelle la façade d’un tramway (36 m de long et 3 m de haut) sur ce principe de construction. Patiemment assemblée durant plusieurs semaines au parc de Procé, avec des rebuts de bois provenant des élagages et des tempêtes récentes, l’œuvre est construite avec un groupe d’étudiants. Photographié, puis reproduit en adhésif sur un tramway, ce « décor » de façade en bois circule dans la ville et propose, non sans humour, une expérience toute citadine « d’un retour en forêt », une diligence du nouveau monde. Interdiction de grimper sur l’oeuvre. L’oeuvre est située sur une pelouse du Parc de Procé, point de vue depuis l’allée centrale du parc, dont l’accès est conseillé via les entrées du boulevard des Anglais et du boulevard Clovis-Constant.

