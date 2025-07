Épinal bouge l’été Cinéma plein air Épinal

Épinal bouge l’été Cinéma plein air Épinal vendredi 18 juillet 2025.

Épinal bouge l’été Cinéma plein air

Parc de la Maison Romaine Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-18 22:00:00

fin : 2025-07-18

Date(s) :

2025-07-18

Dans le cadre de Épinal Bouge l’Été ! , profitez de projections cinéma en plein air gratuites, organisées en partenariat avec Image’Est et les Cinés Palace, au Parc de la Maison Romaine à Épinal.

À découvrir le Vendredi 18 juillet Astérix et Obélix, mission Cléopâtre.

Une comédie culte réalisée par Alain Chabat, avec Christian Clavier, Gérard Depardieu et Jamel Debbouze.

Synopsis :

Pour impressionner Jules César, Cléopâtre parie avec lui qu’elle parviendra à faire construire, en trois mois seulement, le plus beau palais qu’il ait jamais visité. Elle confie cette importante tâche à l’architecte Numérobis, qui se désespère: s’il échoue, il sera jeté aux crocodiles. Dans un éclair de génie, Numérobis repense alors à ce druide gaulois, qui détient le secret bien gardé d’une potion magique.Tout public

0 .

Parc de la Maison Romaine Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 6 80 93 81 65

English :

As part of « Épinal Bouge l’Été! », enjoy free outdoor cinema screenings, organized in partnership with Image?Est and Cinés Palace, in Épinal’s Parc de la Maison Romaine.

On Friday, July 18: Asterix and Obelix, Mission Cleopatra.

A cult comedy directed by Alain Chabat, starring Christian Clavier, Gérard Depardieu and Jamel Debbouze.

Synopsis:

To impress Julius Caesar, Cleopatra bets him that she can build the most beautiful palace he has ever visited in just three months. She entrusts this important task to the architect Edifis, who despairs that if he fails, he will be thrown to the crocodiles. In a flash of genius, Edifis thinks back to the Gallic druid who holds the well-kept secret of a magic potion.

German :

Im Rahmen von « Épinal Bouge l’Été! » genießen Sie kostenlose Open-Air-Kinovorführungen, die in Zusammenarbeit mit Image?Est und den Cinés Palace im Parc de la Maison Romaine in Épinal organisiert werden.

Am Freitag, den 18. Juli: Asterix und Obelix, Mission Kleopatra.

Eine Kultkomödie unter der Regie von Alain Chabat, mit Christian Clavier, Gérard Depardieu und Jamel Debbouze.

Synopsis:

Um Julius Cäsar zu beeindrucken, wettet Kleopatra mit ihm, dass es ihr gelingt, in nur drei Monaten den schönsten Palast zu bauen, den er je besucht hat. Sie überträgt diese wichtige Aufgabe dem Architekten Numerobis, der verzweifelt ist: Wenn er scheitert, wird er den Krokodilen zum Fraß vorgeworfen. In einem Geistesblitz denkt Numerobis an den gallischen Druiden, der das gut gehütete Geheimnis eines Zaubertranks besitzt.

Italiano :

Nell’ambito di Épinal Bouge l’Été, godetevi le proiezioni cinematografiche gratuite all’aperto, organizzate in collaborazione con Image?Est e Cinés Palace, nel Parc de la Maison Romaine di Épinal.

Venerdì 18 luglio: Asterix e Obelix, Missione Cleopatra.

Commedia cult diretta da Alain Chabat, con Christian Clavier, Gérard Depardieu e Jamel Debbouze.

Sinossi:

Per impressionare Giulio Cesare, Cleopatra scommette con lui che riuscirà a costruire in soli tre mesi il più bel palazzo che lui abbia mai visitato. Affida questo importante compito all’architetto Edifis, che si dispera: se fallisce, sarà gettato in pasto ai coccodrilli. In un lampo di genio, Edifis ripensa al druido gallico che detiene il segreto ben custodito di una pozione magica.

Espanol :

En el marco de Épinal Bouge l’Été, disfrute de proyecciones gratuitas de cine al aire libre, organizadas en colaboración con Image?Est y Cinés Palace, en el Parque de la Maison Romaine de Épinal.

El viernes 18 de julio: Astérix y Obélix, Misión Cleopatra.

Comedia de culto dirigida por Alain Chabat y protagonizada por Christian Clavier, Gérard Depardieu y Jamel Debbouze.

Sinopsis:

Para impresionar a Julio César, Cleopatra apuesta con él que conseguirá construir en sólo tres meses el palacio más hermoso que jamás haya visitado. Encarga esta importante tarea al arquitecto Edifis, que se desespera: si fracasa, será arrojado a los cocodrilos. En un arrebato de genialidad, Edifis se acuerda del druida galo que guarda el secreto bien guardado de una poción mágica.

L’événement Épinal bouge l’été Cinéma plein air Épinal a été mis à jour le 2025-06-26 par OT EPINAL ET SA REGION