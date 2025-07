Épinal bouge l’été Cinéma plein air Épinal

Dans le cadre de Épinal Bouge l’Été ! , profitez de projections cinéma en plein air gratuites, organisées en partenariat avec Image’Est et les Cinés Palace, au Parc de la Maison Romaine à Épinal.

À découvrir le Vendredi 1er août Soyez Sympas rembobinez

Une comédie réalisée par Michel Gondry, avec Jack Black, Danny Glover et Yasiin Bey.

Synopsis :

Un homme dont le cerveau devient magnétique efface involontairement toutes les cassettes du vidéoclub dans lequel l’un de ses amis travaille. Afin de satisfaire la demande de la plus fidèle cliente du vidéoclub, une femme démente, les deux hommes décident de réaliser les remakes des films effacés parmi lesquels SOS Fantômes , Le Roi Lion et Robocop .Tout public

Parc de la Maison Romaine Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 6 80 93 81 65

English :

As part of « Épinal Bouge l’Été! », enjoy free outdoor cinema screenings, organized in partnership with Image?Est and Cinés Palace, in Épinal’s Parc de la Maison Romaine.

On Friday, August 1: Soyez Sympas rembobinez

A comedy directed by Michel Gondry, starring Jack Black, Danny Glover and Yasiin Bey.

Synopsis:

A man with a magnetic brain involuntarily erases all the tapes in the video store where one of his friends works. To satisfy the request of the video store?s most loyal customer, a demented woman, the two men decide to remake the erased films, including « Ghostbusters », « The Lion King » and « Robocop ».

German :

Im Rahmen von « Épinal Bouge l’Été! » genießen Sie kostenlose Open-Air-Kinovorführungen, die in Zusammenarbeit mit Image?Est und den Cinés Palace im Parc de la Maison Romaine in Épinal organisiert werden.

Zu sehen am Freitag, den 1. August: Soyez Sympas rembobinez

Eine Komödie unter der Regie von Michel Gondry, mit Jack Black, Danny Glover und Yasiin Bey.

Synopsis:

Ein Mann, dessen Gehirn magnetisch wird, löscht unfreiwillig alle Kassetten in der Videothek, in der einer seiner Freunde arbeitet. Um den Wunsch der treuesten Kundin der Videothek, einer dementen Frau, zu erfüllen, beschließen die beiden Männer, Remakes der gelöschten Filme zu drehen, darunter « Geisterjäger », « Der König der Löwen » und « Robocop ».

Italiano :

Nell’ambito di Épinal Bouge l’Été, godetevi le proiezioni cinematografiche gratuite all’aperto, organizzate in collaborazione con Image?Est e Cinés Palace, nel Parc de la Maison Romaine di Épinal.

Venerdì 1 agosto: Soyez Sympas rembobinez

Una commedia diretta da Michel Gondry, con Jack Black, Danny Glover e Yasiin Bey.

Sinossi:

Un uomo con un cervello magnetico cancella involontariamente tutte le cassette della videoteca in cui lavora un suo amico. Per soddisfare la richiesta della cliente più fedele della videoteca, una donna demente, i due uomini decidono di realizzare i remake dei film cancellati, tra cui « Ghostbusters », « Il Re Leone » e « Robocop ».

Espanol :

En el marco de Épinal Bouge l’Été, disfrute de proyecciones gratuitas de cine al aire libre, organizadas en colaboración con Image?Est y Cinés Palace, en el Parque de la Maison Romaine de Épinal.

El viernes 1 de agosto: Soyez Sympas rembobinez

Comedia dirigida por Michel Gondry y protagonizada por Jack Black, Danny Glover y Yasiin Bey.

Sinopsis:

Un hombre con un cerebro magnético borra sin querer todas las cintas del videoclub donde trabaja uno de sus amigos. Para satisfacer la petición de la clienta más fiel del videoclub, una mujer demente, los dos hombres deciden hacer remakes de las películas borradas, entre ellas « Los Cazafantasmas », « El Rey León » y « Robocop ».

