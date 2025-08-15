Épinal bouge l’été Cinéma plein air Épinal
Épinal bouge l’été Cinéma plein air Épinal vendredi 15 août 2025.
Épinal bouge l’été Cinéma plein air
Parc de la Maison Romaine Épinal Vosges
Dans le cadre de Épinal Bouge l’Été ! , profitez de projections cinéma en plein air gratuites, organisées en partenariat avec Image’Est et les Cinés Palace, au Parc de la Maison Romaine à Épinal.
À découvrir le Vendredi 1er août Persepolis
Un film d’animation réalisé par Marjane Satrapi et Vincent Paronnaud, avec les voix de Sean Penn, Iggy Pop et Gena Rowlands.
Synopsis :
Basé sur le roman graphique de Satrapi sur sa vie avant et après la révolution iranienne. Le film montre la transformation de Satrapi en une adolescente rebelle. Ce film aborde également les tensions politiques en Iran dans les années 70 et 80, avec des membres de sa famille qui seront détenus puis exécutés.Tout public
Parc de la Maison Romaine Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 6 80 93 81 65
English :
As part of « Épinal Bouge l’Été! », enjoy free outdoor cinema screenings, organized in partnership with Image?Est and Cinés Palace, in Épinal’s Parc de la Maison Romaine.
On Friday, August 1: Persepolis
An animated film directed by Marjane Satrapi and Vincent Paronnaud, with the voices of Sean Penn, Iggy Pop and Gena Rowlands.
Synopsis:
Based on Satrapi’s graphic novel about her life before and after the Iranian revolution. The film shows Satrapi’s transformation into a rebellious teenager. The film also deals with the political tensions in Iran in the 70s and 80s, with members of her family being detained and then executed.
German :
Im Rahmen von « Épinal Bouge l’Été! » genießen Sie kostenlose Open-Air-Kinovorführungen, die in Zusammenarbeit mit Image?Est und den Cinés Palace im Parc de la Maison Romaine in Épinal organisiert werden.
Zu sehen am Freitag, den 1. August: Persepolis
Ein Animationsfilm unter der Regie von Marjane Satrapi und Vincent Paronnaud, mit den Stimmen von Sean Penn, Iggy Pop und Gena Rowlands.
Synopsis:
Basierend auf Satrapis Graphic Novel über ihr Leben vor und nach der iranischen Revolution. Der Film zeigt Satrapis Verwandlung in einen rebellischen Teenager. Der Film thematisiert auch die politischen Spannungen im Iran in den 70er und 80er Jahren, wobei einige ihrer Familienmitglieder inhaftiert und später hingerichtet werden.
Italiano :
Nell’ambito di Épinal Bouge l’Été, godetevi le proiezioni cinematografiche gratuite all’aperto, organizzate in collaborazione con Image?Est e Cinés Palace, nel Parc de la Maison Romaine di Épinal.
Venerdì 1 agosto: Persepolis
Film d’animazione diretto da Marjane Satrapi e Vincent Paronnaud, con le voci di Sean Penn, Iggy Pop e Gena Rowlands.
Sinossi:
Basato sulla graphic novel di Satrapi che racconta la sua vita prima e dopo la rivoluzione iraniana. Il film mostra la trasformazione di Satrapi in un’adolescente ribelle. Il film affronta anche le tensioni politiche in Iran negli anni ’70 e ’80, con i membri della sua famiglia detenuti e poi giustiziati.
Espanol :
En el marco de Épinal Bouge l’Été, disfrute de proyecciones gratuitas de cine al aire libre, organizadas en colaboración con Image?Est y Cinés Palace, en el Parque de la Maison Romaine de Épinal.
El viernes 1 de agosto: Persépolis
Película de animación dirigida por Marjane Satrapi y Vincent Paronnaud, con las voces de Sean Penn, Iggy Pop y Gena Rowlands.
Sinopsis:
Basada en la novela gráfica de Satrapi sobre su vida antes y después de la revolución iraní. La película muestra la transformación de Satrapi en una adolescente rebelde. La película también aborda las tensiones políticas en Irán en los años 70 y 80, con miembros de su familia detenidos y luego ejecutados.
