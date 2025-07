Épinal bouge l’été Concert LA BRIGADE DU KIF Épinal

Épinal bouge l’été Concert LA BRIGADE DU KIF Épinal vendredi 25 juillet 2025 20:30:00.

Épinal bouge l’été Concert LA BRIGADE DU KIF

Place des Vosges Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-25 20:30:00

fin : 2025-07-25

Date(s) :

2025-07-25

Dans le cadre de Épinal Bouge l’Été ! , profitez de concerts gratuits, organisés en partenariat avec la Souris Verte, Place des Vosges à Épinal.

Découvrez LA BRIGADE DU KIF

Véritable agitateur de la scène festive Française depuis 2015, LA BRIGADE DU KIF s’impose au fil du temps sur l’ensemble du territoire Français. Leur fusion de ska, rock, swing et punk décoiffe aussi à l’étranger comme en Espagne, aux Pays Bas, en Allemagne, en Hongrie ou même en Macédoine où leur public grandit et succombe tour à tour à cette énergie contagieuse et fun dont ils ont le secret.

Première partie assurée par SUPRÊME TAGÜEUL SIMONE

Huit artistes, originaire des Hautes Vosges, depuis 2022 cette bande de potes se produit dans différents lieux, festivals, et autres événements en délivrant un rock festif énervo-cuivré. Leur grosse présence sur scène et le partage avec le public est leur marque de fabrique. Vous l’aurez compris, joyeux bordel et ambiance garantie sont toujours au rendez vous.Tout public

0 .

Place des Vosges Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 6 80 93 81 65

English :

As part of « Épinal Bouge l?Été! », enjoy free concerts, organized in partnership with La Souris Verte, Place des Vosges, Épinal.

Discover THE KIF BRIGADE

A real agitator on the French party scene since 2015, LA BRIGADE DU KIF has been making a name for itself across France over the years. Their fusion of ska, rock, swing and punk is also causing a stir abroad, in Spain, the Netherlands, Germany, Hungary and even Macedonia, where their audiences are growing and succumbing in turn to the infectious, fun energy they’re famous for.

Opening act SUPRÊME TAGÜEUL SIMONE

Eight artists from the Hautes Vosges region, this band of buddies has been performing at various venues, festivals and other events since 2022, delivering a festive, energized rock sound. Their big stage presence and sharing with the audience is their trademark. As you’ll have guessed, they’re always up for a good time and a guaranteed good time.

German :

Im Rahmen von « Épinal Bouge l’Été! » genießen Sie kostenlose Konzerte, die in Zusammenarbeit mit La Souris Verte auf dem Place des Vosges in Épinal organisiert werden.

Entdecken Sie DIE KIF-BRIGADE

LA BRIGADE DU KIF ist seit 2015 ein echter Unruhestifter in der französischen Partyszene und hat sich im Laufe der Zeit in ganz Frankreich durchgesetzt. Ihre Fusion aus Ska, Rock, Swing und Punk bringt auch im Ausland wie in Spanien, den Niederlanden, Deutschland, Ungarn oder sogar Mazedonien die Leute zum Ausrasten.

Der erste Teil wird von SUPRÊME TAGÜEUL SIMONE bestritten

Die achtköpfige Band aus den Hochvogesen tritt seit 2022 an verschiedenen Orten, auf Festivals und anderen Veranstaltungen auf und liefert energiegeladenen Party-Rock. Ihre große Präsenz auf der Bühne und das Teilen mit dem Publikum sind ihr Markenzeichen. Sie haben es verstanden: Fröhliches Durcheinander und gute Stimmung sind immer garantiert.

Italiano :

Nell’ambito di Épinal Bouge l’Été, godetevi i concerti gratuiti organizzati in collaborazione con La Souris Verte, Place des Vosges, Épinal.

Scoprire LA BRIGATA KIF

Vero e proprio agitatore della scena festaiola francese dal 2015, LA BRIGADE DU KIF si è fatta conoscere in tutta la Francia. La loro fusione di ska, rock, swing e punk sta facendo scalpore anche all’estero, in Spagna, nei Paesi Bassi, in Germania, in Ungheria e persino in Macedonia, dove il pubblico cresce e soccombe alla loro energia contagiosa e divertente.

Atto di supporto: SUPRÊME TAGÜEUL SIMONE

Otto artisti della regione degli Hautes Vosges, questa band di compagni si esibisce in vari locali, festival e altri eventi dal 2022, proponendo un sound rock festoso ed energico. La loro grande presenza sul palco e la condivisione con il pubblico sono il loro marchio di fabbrica. Come avrete capito, sono sempre una gioia per gli occhi, con un’atmosfera di festa garantita.

Espanol :

En el marco de Épinal Bouge l’Été, disfrute de conciertos gratuitos organizados en colaboración con La Souris Verte, Place des Vosges, Épinal.

Descubra LA BRIGADA KIF

Auténticos agitadores de la escena festiva francesa desde 2015, LA BRIGADE DU KIF se han hecho un nombre en toda Francia. Su fusión de ska, rock, swing y punk también causa furor en el extranjero, en España, Países Bajos, Alemania, Hungría e incluso Macedonia, donde su público crece y sucumbe a su energía contagiosa y divertida.

Teloneros: SUPRÊME TAGÜEUL SIMONE

Ocho artistas de la región de los Altos Vosgos, esta banda de compañeros lleva desde 2022 actuando en diversos locales, festivales y otros eventos, ofreciendo un sonido de rock festivo y enérgico. Su gran presencia en el escenario y el hecho de compartir con el público son su sello distintivo. Como habrás podido comprobar, siempre son un placer para la vista, con un ambiente de fiesta garantizado.

L’événement Épinal bouge l’été Concert LA BRIGADE DU KIF Épinal a été mis à jour le 2025-06-26 par OT EPINAL ET SA REGION