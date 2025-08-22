Épinal bouge l’été Concert Ocho y Media Épinal

vendredi 22 août 2025.

Épinal bouge l’été Concert Ocho y Media

Place des Vosges Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Vendredi Vendredi 2025-08-22 20:30:00

fin : 2025-08-22

2025-08-22

Dans le cadre de Épinal Bouge l’Été ! , profitez de concerts gratuits, organisés en partenariat avec la Souris Verte, Place des Vosges à Épinal.

La OCHO Y MEDIA, c’est bien plus qu’un groupe de salsa, c’est une formation unique, un collectif qui rassemble 12 musiciens avec tous les instruments emblématiques du style, dont une chanteuse et un chanteur, une puissante section cuivres composée de deux trombones, deux trompettes, et un saxophone baryton.

Ocho, c’est une invitation à danser avec liberté et passion, que vous soyez en chaussures à talons ou en Doc Martens, salseros ou rockers, jeunes ou moins jeunes, danseurs ou non…

Nos concerts sont de véritables célébrations où tout le monde, du novice au passionné, est emporté par notre énergie festive et contagieuse dans un pogo salsa unique en son genre. Rejoignez nous et laissez-vous porter par le groove irrésistible de notre sauce inspirée et intemporelle.

Première partie assurée par Coco Loco

Un cocktail musical de six cocos locaux dont la saveur combine optimisme ardant et mots acides sur des maux à la saveur âpre. Ajoutez un zest de good vibes nappé de musique solaire mixé de voix amoureusement entrelacées, puis relevez le tout d’arômes exotiques à base de bossa chaloupée frappée à la pop on the rocks givré au funk qui freeze.Tout public

Place des Vosges Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 6 80 93 81 65

English :

As part of « Épinal Bouge l’Été! », enjoy free concerts, organized in partnership with La Souris Verte, Place des Vosges, Épinal.

La OCHO Y MEDIA is much more than just a salsa band: it’s a unique collective of 12 musicians with all the instruments emblematic of the style, including a singer, a powerful brass section comprising two trombones, two trumpets and a baritone saxophone.

Ocho is an invitation to dance with freedom and passion, whether you wear heels or Doc Martens, salseros or rockers, young or old, dancers or not?

Our concerts are real celebrations where everyone, from novices to aficionados, is swept away by our festive and contagious energy in a unique salsa pogo. Join us and let yourself be carried away by the irresistible groove of our inspired and timeless sauce.

Opening act Coco Loco

A musical cocktail of six local coconuts whose flavor combines fiery optimism and acid words about bitter ailments. Add a zest of good vibes topped with sunny music mixed with lovingly intertwined voices, then spice it all up with exotic flavors based on swaying bossa blended with pop on the rocks frosted with freezing funk.

German :

Im Rahmen von « Épinal Bouge l’Été! » genießen Sie kostenlose Konzerte, die in Zusammenarbeit mit La Souris Verte auf dem Place des Vosges in Épinal organisiert werden.

La OCHO Y MEDIA ist mehr als nur eine Salsa-Band, es ist eine einzigartige Formation, ein Kollektiv, das 12 Musiker mit allen für diesen Stil typischen Instrumenten vereint, darunter eine Sängerin und ein Sänger, ein starker Bläsersatz bestehend aus zwei Posaunen, zwei Trompeten und einem Baritonsaxophon.

Ocho ist eine Einladung zum freien und leidenschaftlichen Tanzen, egal ob Sie Absatzschuhe oder Doc Martens tragen, Salseros oder Rocker, jung oder alt, Tänzer oder Nichttänzer sind

Unsere Konzerte sind wahre Feiern, bei denen jeder, vom Neuling bis zum leidenschaftlichen Tänzer, von unserer ansteckenden Party-Energie mitgerissen wird und einen einzigartigen Salsa-Pogo erlebt. Kommen Sie zu uns und lassen Sie sich vom unwiderstehlichen Groove unserer inspirierenden und zeitlosen Soße mitreißen.

Erster Teil wird von Coco Loco bestritten

Ein musikalischer Cocktail aus sechs lokalen Cocos, deren Geschmack glühenden Optimismus und säuerliche Worte über herb schmeckende Missstände vereint. Dazu kommt eine Prise Good Vibes, überzogen mit Sonnenmusik, gemischt mit liebevoll verwobenen Stimmen und exotischen Aromen aus Bossa Chaloupée, Pop on the Rocks und frostigem Funk.

Italiano :

Nell’ambito di Épinal Bouge l’Été, godetevi i concerti gratuiti organizzati in collaborazione con La Souris Verte, Place des Vosges, Épinal.

La OCHO Y MEDIA è molto più di una semplice band di salsa, è un collettivo unico di 12 musicisti con tutti gli strumenti emblematici dello stile, tra cui un cantante e una potente sezione di ottoni composta da due tromboni, due trombe e un sassofono baritono.

Ocho è un invito a ballare con libertà e passione, che si indossino tacchi o Doc Martens, salseros o rocker, giovani o anziani, ballerini o meno?

I nostri concerti sono vere e proprie celebrazioni in cui tutti, dal principiante all’appassionato, si lasciano trasportare dalla nostra energia festosa e contagiosa in un pogo di salsa unico. Unitevi a noi e lasciatevi trasportare dal groove irresistibile della nostra salsa ispirata e senza tempo.

Apertura con Coco Loco

Un cocktail musicale di sei noci di cocco locali il cui sapore combina un ottimismo infuocato e parole acide su disturbi amari. Aggiungete una scorza di buone vibrazioni condita con musica baciata dal sole e mescolata con voci amorevolmente intrecciate, poi speziate il tutto con sapori esotici di bossa ondeggiante mescolati con pop on the rocks glassato con funk gelido.

Espanol :

En el marco de Épinal Bouge l’Été, disfrute de conciertos gratuitos organizados en colaboración con La Souris Verte, Place des Vosges, Épinal.

La OCHO Y MEDIA es mucho más que un grupo de salsa, es un colectivo único de 12 músicos con todos los instrumentos emblemáticos del estilo, incluido un cantante y una potente sección de metales compuesta por dos trombones, dos trompetas y un saxofón barítono.

Ocho es una invitación a bailar con libertad y pasión, con tacones o Doc Martens, salseros o rockeros, jóvenes o mayores, bailarines o no?

Nuestros conciertos son auténticas celebraciones en las que todo el mundo, desde el principiante hasta el entusiasta, se deja llevar por nuestra energía festiva y contagiosa en un pogo salsero único. Únase a nosotros y déjese llevar por el irresistible groove de nuestra salsa inspirada y atemporal.

Actuación de apertura Coco Loco

Un cóctel musical de seis cocos locales cuyo sabor combina un ardiente optimismo y palabras ácidas sobre males amargos. Añada una pizca de buenas vibraciones a la música bañada por el sol, mezclada con voces entrelazadas con cariño, y luego condimente las cosas con sabores exóticos de bossa oscilante mezclada con pop en las rocas escarchado con funk helado.

L’événement Épinal bouge l’été Concert Ocho y Media Épinal a été mis à jour le 2025-06-26 par OT EPINAL ET SA REGION