Épinal bouge l’été Concert THE CELTIC TRAMPS Épinal

Épinal bouge l'été Concert THE CELTIC TRAMPS

Place des Vosges Épinal Vosges

Gratuit

Gratuit

Vendredi 2025-08-29 20:30:00

2025-08-29

2025-08-29

Dans le cadre de Épinal Bouge l’Été ! , profitez de concerts gratuits, organisés en partenariat avec la Souris Verte, Place des Vosges à Épinal.

Découvrez THE CELTIC TRAMPS

Naviguant entre la Lorraine et l’Irlande, THE CELTIC TRAMPS manie les codes de la musique populaire pour offrir une performance vivifiante. Fe´de´rateur et puissant, THE CELTIC TRAMPS ne laissera personne sur le banc des oublie´s.

C’est un jour de Mars 2020 que Marc Voisin, joueur de Uilleann Pipes, nous a réuni autour d’une session virtuelle. Tout commence par un simple partage de partitions sur Facebook auquel des musiciens viennent se greffer. Une quantité de chansons et de danses a vite été enregistrée dans ce contexte si particulier. Enfermés à distance les uns des autres, nous avons eu l’idée de réunir nos savoirs pour imaginer un voyage vers la liberté. Thomas Desrosiers, chanteur et accordéoniste, endosse le rôle de réalisateur et produit la musique. Neuf musiciens participent ainsi à la création d’un répertoire prêt à être joué.

Nos chansons prennent alors à l’abordage les coins de rues, les ports, les pubs, les bars et bientôt salles de spectacles en manque de vibrations folkloriques. Nous avons joué plus de 50 concerts clandestins durant le confinement, de la Bretagne à la Lorraine, en n’ayant cesse de répandre la joie et l’ivresse.Tout public

Place des Vosges Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 6 80 93 81 65

English :

As part of « Épinal Bouge l?Été! », enjoy free concerts, organized in partnership with La Souris Verte, Place des Vosges, Épinal.

Discover THE CELTIC TRAMPS

Sailing between Lorraine and Ireland, THE CELTIC TRAMPS use the codes of popular music to deliver an invigorating performance. Fe’de’rative and powerful, THE CELTIC TRAMPS will leave no one on the forgettable bench.

One day in March 2020, Uilleann Pipes player Marc Voisin brought us together for a virtual session. It all began with a simple sharing of scores on Facebook, to which musicians were added. A host of songs and dances were soon recorded in this very special context. Locked away from each other, we came up with the idea of pooling our knowledge and imagining a journey towards freedom. Thomas Desrosiers, singer and accordionist, takes on the role of director and produces the music. Nine musicians participate in the creation of a ready-to-play repertoire.

Our songs take over street corners, harbors, pubs, bars and soon venues in need of a folk vibe. We played over 50 clandestine concerts during the confinement, from Brittany to Lorraine, never ceasing to spread joy and intoxication.

German :

Im Rahmen von « Épinal Bouge l’Été! » genießen Sie kostenlose Konzerte, die in Zusammenarbeit mit La Souris Verte auf dem Place des Vosges in Épinal organisiert werden.

Entdecken Sie THE CELTIC TRAMPS

THE CELTIC TRAMPS, die zwischen Lothringen und Irland navigieren, hantieren mit den Codes der Volksmusik, um eine belebende Performance zu bieten. THE CELTIC TRAMPS ist ein kraftvolles, fe’de’ratorisches Werk, das niemanden auf der Bank des Vergessens zurücklassen wird.

Es war an einem Tag im März 2020, als der Uilleann Pipes-Spieler Marc Voisin uns zu einer virtuellen Session zusammenbrachte. Alles beginnt mit einem einfachen Austausch von Notenblättern auf Facebook, zu dem sich Musiker gesellen. Schon bald wurde eine Vielzahl von Liedern und Tänzen in diesem besonderen Kontext aufgenommen. Wir waren weit voneinander entfernt eingesperrt und kamen auf die Idee, unser Wissen zu vereinen, um eine Reise in die Freiheit zu planen. Thomas Desrosiers, Sänger und Akkordeonist, übernahm die Rolle des Regisseurs und produzierte die Musik. Neun Musiker beteiligen sich an der Schaffung eines aufführungsreifen Repertoires.

Unsere Lieder erobern Straßenecken, Häfen, Pubs, Bars und bald auch Veranstaltungsräume, die sich nach folkloristischen Vibrationen sehnen. Wir spielten über 50 illegale Konzerte, von der Bretagne bis Lothringen, und verbreiteten Freude und Rausch.

Italiano :

Nell’ambito di Épinal Bouge l’Été, godetevi i concerti gratuiti organizzati in collaborazione con La Souris Verte, Place des Vosges, Épinal.

Scoprire I VAGABONDI CELTICI

Navigando tra la Lorena e l’Irlanda, i THE CELTIC TRAMPS utilizzano i codici della musica popolare per offrire uno spettacolo corroborante. Fe’de’rous e potenti, THE CELTIC TRAMPS non lasceranno nessuno indietro.

Un giorno del marzo 2020, il suonatore di cornamusa Marc Voisin ci ha riuniti per una sessione virtuale. Tutto è iniziato con una semplice condivisione di spartiti su Facebook e i musicisti si sono uniti. Un’intera serie di canzoni e danze è stata rapidamente registrata in questo contesto molto speciale. Chiusi l’uno all’altro, ci è venuta l’idea di mettere in comune le nostre conoscenze e di immaginare un viaggio verso la libertà. Thomas Desrosiers, cantante e fisarmonicista, assume il ruolo di regista e produce la musica. Nove musicisti partecipano alla creazione di un repertorio pronto per essere eseguito.

Le nostre canzoni arrivano agli angoli delle strade, nei porti, nei pub, nei bar e presto anche nei locali che hanno bisogno di un’atmosfera folk. Abbiamo suonato più di 50 concerti clandestini durante il periodo di confino, dalla Bretagna alla Lorena, senza mai smettere di diffondere gioia ed ebbrezza.

Espanol :

En el marco de Épinal Bouge l’Été, disfrute de conciertos gratuitos organizados en colaboración con La Souris Verte, Place des Vosges, Épinal.

Descubra LOS VAGABUNDOS CELTAS

Navegando entre Lorena e Irlanda, THE CELTIC TRAMPS utilizan los códigos de la música popular para ofrecer un espectáculo vigorizante. Fe’de’rous y potentes, THE CELTIC TRAMPS no dejarán a nadie indiferente.

Un día de marzo de 2020, el intérprete de Uilleann Pipes Marc Voisin nos reunió para una sesión virtual. Todo empezó con un simple intercambio de partituras en Facebook, y los músicos se unieron. Rápidamente se grabaron un montón de canciones y bailes en este contexto tan especial. Encerrados los unos en los otros, se nos ocurrió poner en común nuestros conocimientos e imaginar un viaje hacia la libertad. Thomas Desrosiers, cantante y acordeonista, asume el papel de director y produce la música. Nueve músicos participan en la creación de un repertorio listo para ser interpretado.

Nuestras canciones recorren esquinas, puertos, pubs, bares y, próximamente, locales necesitados de un ambiente folk. Tocamos más de 50 conciertos clandestinos durante el periodo de encierro, de Bretaña a Lorena, sin dejar nunca de contagiar alegría y embriaguez.

L’événement Épinal bouge l’été Concert THE CELTIC TRAMPS Épinal a été mis à jour le 2025-06-26 par OT EPINAL ET SA REGION