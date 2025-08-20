Épinal bouge l’été Spectacle Gustave Auguste, éleveur de cuivres Rue Saint-Michel Épinal

Rue Saint-Michel En face du pavillon du château d’Épinal Épinal Vosges

Dans le cadre de Épinal Bouge l’Été ! , profitez de spectacles pour enfants gratuits, organisés en partenariat avec L’Etincelle ProD, en face du Pavillon du Château à Épinal.

Découvrez Gustave Auguste, éleveur de cuivres

Une conférence concertante sur les instruments à embouchure.

Gustave Auguste élève les cuivres de la naissance à l’adolescence. Cornet, trompette, tuba, n’ont plus de secrets pour lui. Il va vous faire découvrir ses plus beaux spécimens et surtout jouer de chacun d’entre eux.

Jazz, musique classique, musique de film, d’harmonie, blues chaque instrument a sa musique de prédilection. Chaque instrument a aussi son caractère et certains donnent bien du mal à Gustave, parfois dépassé par ses instruments…

Un spectacle musical de Olivier Tuaillon, proposé par la compagnie Musique à tue-tête.Enfants

Rue Saint-Michel En face du pavillon du château d’Épinal Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 6 80 93 81 65

English :

As part of « Épinal Bouge l’Été! », enjoy free shows for children, organized in partnership with L?Etincelle ProD, opposite the Pavillon du Château in Épinal.

Discover Gustave Auguste, Brass Breeder

A concert lecture on mouthpiece instruments.

Gustave Auguste raises brass instruments from birth to adolescence. Cornet, trumpet and tuba hold no secrets for him. He’ll show you his finest specimens and, above all, play them all.

Jazz, classical music, film music, harmony, blues each instrument has its own particular sound. Each instrument also has its own character, and some give Gustave a hard time, as he is sometimes overwhelmed by his instruments?

A musical show by Olivier Tuaillon, presented by the Musique à tue-tête company.

German :

Genießen Sie im Rahmen von « Épinal Bouge l’Été! » kostenlose Kindervorstellungen, die in Zusammenarbeit mit L’Etincelle ProD vor dem Pavillon du Château in Épinal veranstaltet werden.

Entdecken Sie Gustave Auguste, Züchter von Blechblasinstrumenten

Ein konzertanter Vortrag über Instrumente mit Mundstücken.

Gustave Auguste züchtet Blechblasinstrumente von der Geburt bis zum Teenageralter. Kornett, Trompete und Tuba haben keine Geheimnisse mehr für ihn. Er wird Ihnen seine schönsten Exemplare zeigen und vor allem auf jedem einzelnen spielen.

Jazz, klassische Musik, Filmmusik, Harmoniemusik, Blues jedes Instrument hat seine Lieblingsmusik. Jedes Instrument hat auch seinen eigenen Charakter und einige davon bereiten Gustav große Schwierigkeiten, da er manchmal von seinen Instrumenten überfordert ist

Ein musikalisches Schauspiel von Olivier Tuaillon, das von der Compagnie Musique à tue-tête angeboten wird.

Italiano :

Nell’ambito di Épinal Bouge l’Été, godetevi gli spettacoli gratuiti per bambini, organizzati in collaborazione con L’Etincelle ProD, di fronte al Pavillon du Château di Épinal.

Scoprire Gustave Auguste, costruttore di ottoni

Una conferenza-concerto sugli strumenti a bocchino.

Gustave Auguste alleva strumenti a fiato dalla nascita all’adolescenza. Cornetta, tromba e tuba non hanno segreti per lui. Vi mostrerà i suoi migliori esemplari e, soprattutto, come suonare ciascuno di essi.

Jazz, musica classica, musica da film, armonia, blues: ogni strumento ha il suo suono preferito. Ogni strumento ha anche il suo carattere, e alcuni di essi mettono in difficoltà Gustave, che a volte è sopraffatto dai suoi strumenti?

Un musical di Olivier Tuaillon, presentato dalla compagnia Musique à tue-tête.

Espanol :

En el marco de Épinal Bouge l’Été, disfrute de espectáculos gratuitos para niños, organizados en colaboración con L’Etincelle ProD, frente al Pavillon du Château de Épinal.

Descubra Gustave Auguste, criador de latón

Un concierto conferencia sobre los instrumentos de boquilla.

Gustave Auguste cría instrumentos de viento metal desde el nacimiento hasta la adolescencia. La corneta, la trompeta y la tuba no tienen secretos para él. Le mostrará sus mejores ejemplares y, sobre todo, cómo tocar cada uno de ellos.

Jazz, música clásica, música de cine, armonía, blues: cada instrumento tiene su sonido preferido. Cada instrumento tiene también su propio carácter, y algunos de ellos hacen pasar un mal rato a Gustave, que a veces se siente abrumado por sus instrumentos..

Un musical de Olivier Tuaillon, presentado por la compañía Musique à tue-tête.

