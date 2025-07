Épinal bouge l’été Spectacle Jo et le salut de Krââvs Rue Saint-Michel Épinal

Épinal bouge l'été Spectacle Jo et le salut de Krââvs Rue Saint-Michel Épinal mercredi 9 juillet 2025.

Épinal bouge l’été Spectacle Jo et le salut de Krââvs

Rue Saint-Michel En face du pavillon du château d’Épinal Épinal Vosges

Gratuit

Début : Mercredi Mercredi 2025-07-09 15:00:00

fin : 2025-07-09

2025-07-09

Dans le cadre de Épinal Bouge l’Été ! , profitez de spectacles pour enfants gratuits, organisés en partenariat avec L’Etincelle ProD, en face du Pavillon du Château à Épinal.

Découvrez Jo et le salut de Krââvs

C’est l’histoire d’un petit être qui voulait qu’on le laisse tranquille, mais qui va peut-être changer le destin du monde. Les Krââvs sèment la terreur. Rita, la Reine-de-Tout, oblige Jo à partir en mission auprès de leur roi, le terrible Biftannen 1er. Jo va vivre une suite de péripéties haletantes et accomplir sa mission malgré lui. Mais cette réussite a un effet inattendu sur les personnages.

Un spectacle de marionnettes proposé par la compagnie Astrotapir.Tout public

Rue Saint-Michel En face du pavillon du château d’Épinal Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 6 80 93 81 65

English :

As part of « Épinal Bouge l’Été! », enjoy free shows for children, organized in partnership with L?Etincelle ProD, opposite the Pavillon du Château in Épinal.

Discover Jo et le salut de Krââvs

This is the story of a little creature who wanted to be left alone, but who might just change the fate of the world. The Krââvs are wreaking havoc. Rita, the Queen of All, forces Jo to go on a mission to their king, the terrible Biftannen 1st. Jo goes through a series of breathtaking adventures and accomplishes his mission in spite of himself. But this success has an unexpected effect on the characters.

A puppet show presented by the Astrotapir company.

German :

Genießen Sie im Rahmen von « Épinal Bouge l’Été! » kostenlose Kindervorstellungen, die in Zusammenarbeit mit L’Etincelle ProD vor dem Pavillon du Château in Épinal veranstaltet werden.

Entdecken Sie Jo und die Rettung von Krâââvs

Dies ist die Geschichte eines kleinen Wesens, das in Ruhe gelassen werden wollte, aber vielleicht das Schicksal der Welt verändern wird. Die Krââvs verbreiten Angst und Schrecken. Rita, die Königin aller Dinge, zwingt Jo, eine Mission zu ihrem König, dem schrecklichen Biftannen I., zu erfüllen. Jo erlebt eine Reihe von atemberaubenden Abenteuern und erfüllt seinen Auftrag gegen seinen Willen. Doch dieser Erfolg hat eine unerwartete Wirkung auf die Charaktere.

Ein Puppentheaterstück, das von der Compagnie Astrotapir angeboten wird.

Italiano :

Nell’ambito di Épinal Bouge l’Été, godetevi gli spettacoli gratuiti per bambini, organizzati in collaborazione con L’Etincelle ProD, di fronte al Pavillon du Château di Épinal.

Scoprire Jo e la salvezza di Krâvs

Questa è la storia di una piccola creatura che voleva essere lasciata in pace, ma che potrebbe cambiare il destino del mondo. I Krââv stanno seminando il terrore. Rita, la Regina di tutti, costringe Jo ad andare in missione presso il loro re, il terribile Biftannen I. Jo vive una serie di avventure senza respiro e porta a termine la sua missione, suo malgrado. Ma il suo successo ha un effetto inaspettato sui personaggi.

Spettacolo di marionette della compagnia Astrotapir.

Espanol :

En el marco de Épinal Bouge l’Été, disfrute de espectáculos gratuitos para niños, organizados en colaboración con L’Etincelle ProD, frente al Pavillon du Château de Épinal.

Descubra Jo y la salvación de Krââvs

Esta es la historia de una pequeña criatura que quería que la dejaran en paz, pero que podría cambiar el destino del mundo. Los Krââvs siembran el terror. Rita, la Reina de Todos, obliga a Jo a ir en misión ante su rey, el terrible Biftannen 1º. Jo vive una serie de aventuras que le dejan sin aliento y cumple su misión a pesar suyo. Pero su éxito tiene un efecto inesperado en los personajes.

Un espectáculo de marionetas de la compañía Astrotapir.

