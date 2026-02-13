Epinal fête le bicentenaire de la photographie ! Épinal

Epinal fête le bicentenaire de la photographie !

Epinal fête le bicentenaire de la photographie à l’Espace Cours, dans le Parc du Cours au centre ville d’Epinal .

A l’Espace Cours, une vingtaine de photographes nationaux et internationaux de renom exposeront leurs œuvres et donneront des conférences. Ils seront présents pour le public les 20, 21 et 22 mars.

Parallèlement, une exposition de Grégory Pol auteur de la photo de l’affiche sera présentée du 10 au 22 mars à la BMI (Bibliothèque Multimédia Intercommunale).

Enfin, au Centre Culturel d’Epinal se tiendra, du 16 au 28 mars, une exposition des élèves de la section Photo du Lycée La Pro Photo de Saint-Dié des Vosges.

Les photographes invités sont Karine Chavas, Patrice Costa, Club Noir et Couleur, Epinal, Declicorcadre, Carine Doutrelepont, Jean-Jacques Flach, Philippe Haumesser, LAcathe, LiliROZE, Loublanc, Marc Mangin, Ried Mann, Maxime Mergalet, Nannimensch, Claude Nardin, Jean Baptiste Olsommer, Gregory Pol, Jean Michel Pouzet, Jess Reporter, Laureth Sulfate¿¿Tout public

English :

Epinal celebrates the bicentenary of photography at Espace Cours, in the Parc du Cours in downtown Epinal.

At the Espace Cours, some twenty renowned national and international photographers will be exhibiting their work and giving lectures. They will be available to the public on March 20, 21 and 22.

At the same time, an exhibition by Grégory Pol author of the poster photo will be on show from March 10 to 22 at the BMI (Bibliothèque Multimédia Intercommunale).

Finally, from March 16 to 28, the Centre Culturel d?Epinal will be hosting an exhibition by students from the Photo section of the Lycée La Pro Photo in Saint-Dié des Vosges.

Invited photographers include Karine Chavas, Patrice Costa, Club Noir et Couleur, Epinal, Declicorcadre, Carine Doutrelepont, Jean-Jacques Flach, Philippe Haumesser, LAcathe, LiliROZE, Loublanc, Marc Mangin, Ried Mann, Maxime Mergalet, Nannimensch, Claude Nardin, Jean Baptiste Olsommer, Gregory Pol, Jean Michel Pouzet, Jess Reporter, Laureth Sulfate¿¿

