Épiphanie à La Grande École, La Grande École Le Havre

Épiphanie à La Grande École

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime

Début : Samedi Samedi 2026-01-03 12:00:00

fin : 2026-01-04 22:00:00

Date(s) :

2026-01-03

Rendez-vous les 3 et 4 janvier pour fêter l’Épiphanie à La Grande École !

Pour le déjeuner, le goûter ou le dîner, venez partager un moment gourmand à La Grande École et tentez de remporter l’un de nos cadeaux

10 fèves gagnantes sont cachées… À vous de jouer !

À gagner

Lot 1 1 dîner aux Enfants Sages

Lot 2 Un apéro pizza

Lot 3 Une planche de charcuterie

Lot 4 2 cocktails

Lot 5 Une pizza

Lot 6 Un goûter (boisson + cookie)

Lot 7 Un cocktail

Lots 8, 9 & 10 Un cookie

À savoir

Le samedi 3 janvier au déjeuner, de 12h30 à 14h30, profitez du Kids Club animations pour les enfants .

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com

