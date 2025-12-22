Épiphanie à La Grande École, La Grande École Le Havre
Épiphanie à La Grande École, La Grande École Le Havre samedi 3 janvier 2026.
Épiphanie à La Grande École
La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime
Début : Samedi Samedi 2026-01-03 12:00:00
fin : 2026-01-04 22:00:00
2026-01-03
Rendez-vous les 3 et 4 janvier pour fêter l’Épiphanie à La Grande École !
Pour le déjeuner, le goûter ou le dîner, venez partager un moment gourmand à La Grande École et tentez de remporter l’un de nos cadeaux
10 fèves gagnantes sont cachées… À vous de jouer !
À gagner
Lot 1 1 dîner aux Enfants Sages
Lot 2 Un apéro pizza
Lot 3 Une planche de charcuterie
Lot 4 2 cocktails
Lot 5 Une pizza
Lot 6 Un goûter (boisson + cookie)
Lot 7 Un cocktail
Lots 8, 9 & 10 Un cookie
À savoir
Le samedi 3 janvier au déjeuner, de 12h30 à 14h30, profitez du Kids Club animations pour les enfants .
La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com
