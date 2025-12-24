Epiphanie au Casino, Giffaumont-Champaubert

Epiphanie au Casino, Giffaumont-Champaubert dimanche 4 janvier 2026.

Epiphanie au Casino

Casino JOA Giffaumont-Champaubert Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-04
fin : 2026-01-04

Date(s) :
2026-01-04

Tout public
Venez savourer la galette des rois au casino.   .

Casino JOA Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 3 26 74 98 00 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Epiphanie au Casino Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2025-12-22 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne