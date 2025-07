Epiphénoménal Pain d’épi Les Pilles

Pain d’épi Aire du Serre du Lot Les Pilles Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-19 16:00:00

fin : 2025-07-19

Date(s) :

2025-07-19

Partage et joie de vivre jusqu’au bout de la nuit.

Goûter dès 16h, expositions et ateliers d’artistes.

Concert dès 20h

Soirée accompagnée d’un bar et petite restauration

Pain d’épi Aire du Serre du Lot Les Pilles 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 75 08 info@paindepi.fr

English :

Sharing and joie de vivre until the end of the night.

Snacks from 4pm, exhibitions and artists’ workshops.

Concert from 8pm

Evening with bar and snacks

German :

Austausch und Lebensfreude bis zum Ende der Nacht.

Imbiss ab 16 Uhr, Ausstellungen und Künstlerateliers.

Konzert ab 20 Uhr

Abend begleitet von einer Bar und kleinen Snacks

Italiano :

Condividere e godersi la vita fino a notte fonda.

Merenda dalle 16:00, mostre e laboratori d’artista.

Concerto dalle 20.00

Serata con bar e snack

Espanol :

Compartir y disfrutar de la vida hasta el final de la noche.

Aperitivos a partir de las 16.00 h, exposiciones y talleres de artistas.

Concierto a partir de las 20.00 h

Velada con bar y aperitivos

