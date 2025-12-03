Epiq Les Petites Oreilles CafeMusic Mont-de-Marsan

CafeMusic 4, cale de la Marine Mont-de-Marsan Landes

Début : 2025-12-03

Un vrai concert de rock avec un niveau sonore adéquat destiné aux élèves de primaire et secondaire. Le trio propose un gala interactif avec les enfants en transmettant leur passion de la musique qui appelle au métissage des cultures. On y apprend l’histoire du balafon, l’instrument encyclopédique du continent africain, puis les enfants voyageront parmi une grande diversité de musiques du Blues au Rock en passant par le

Métal , un style dont ÉPIQ aime utiliser ces marqueurs dans ses compositions.

Après cette initiation les enfants deviennent acteurs du spectacle Ils apprennent et créent des rythmes simples en percussion corporelle, chantent quelques ritournelles venues de Guinée ou de Seattle, jouent à des blind test ou encore découvrent quelques mouvements et pas de danses traditionnelles. Les enfants se dépensent, s’expriment et apprennent la musique et son histoire d .

CafeMusic 4, cale de la Marine Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 85 92 92

