Épique ! (pour Yikakou), un spectacle de danse puissant sur les récits oubliés au TSM Théâtre Silvia Monfort PARIS

Pour nourrir cette pièce, elle retourne en Côte d’Ivoire, sur les traces de Yikakou, le village de son père aujourd’hui englouti par la forêt. Un retour aux sources qui est aussi une plongée dans les terres de l’enfance, peuplées de fantômes et de figures féminines tutélaires. Il y a l’aïeule d’abord, qui lui a transmis son second nom, Gbahihonon — « la femme qui dit ce qu’elle voit ». Il y a Dô-Kamissa, femme de vengeance métamorphosée en buffle.

Portée par ces présences, entre mémoire collective et résonance intime, Nadia Beugré, accompagnée au plateau de Charlotte Dali, femme griot, compose avec Épique ! une danse puissante, physique, traversée par les récits oubliés.



Dans le cadre du Festival d’Automne à Paris

Distribution

Direction artistique et interprétation Nadia Beugré

Interprétation Charlotte Dali

Collaboration artistique et musique Salimata Diabaté

Musique originale Lucas Nicot

Dramaturgie Kader Lassina Touré

Scénographie Jean-Christophe Lanquetin

Lumière Paulin Ouedraogo

Plus de dix ans après Quartiers Libres, pièce manifeste dans laquelle elle affirmait sa liberté, l’artiste ivoirienne Nadia Beugré revient sur scène avec sa nouvelle création, Épique ! (pour Yikakou).

Du vendredi 07 novembre 2025 au samedi 08 novembre 2025 :

samedi

de 18h00 à 19h05

vendredi

de 20h30 à 21h35

payant

de 5€ à 28€

Accessible for an international audience

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-07T21:30:00+01:00

fin : 2025-11-08T20:05:00+01:00

Date(s) : 2025-11-07T20:30:00+02:00_2025-11-07T21:35:00+02:00;2025-11-08T18:00:00+02:00_2025-11-08T19:05:00+02:00

Théâtre Silvia Monfort 106 RUE BRANCION 75015 PARIS

https://theatresilviamonfort.eu/events/epique-pour-yikakou-nadia-beugre/ +33156083388 reservation@theatresilviamonfort.eu https://www.facebook.com/ThSilviaMonfort/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/ThSilviaMonfort/?locale=fr_FR