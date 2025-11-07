Épique ! (pour Yikakou), un spectacle de danse puissant sur les récits oubliés au TSM Théâtre Silvia Monfort PARIS
Pour nourrir cette pièce, elle retourne en Côte d’Ivoire, sur les traces de Yikakou, le village de son père aujourd’hui englouti par la forêt. Un retour aux sources qui est aussi une plongée dans les terres de l’enfance, peuplées de fantômes et de figures féminines tutélaires. Il y a l’aïeule d’abord, qui lui a transmis son second nom, Gbahihonon — « la femme qui dit ce qu’elle voit ». Il y a Dô-Kamissa, femme de vengeance métamorphosée en buffle.
Portée par ces présences, entre mémoire collective et résonance intime, Nadia Beugré, accompagnée au plateau de Charlotte Dali, femme griot, compose avec Épique ! une danse puissante, physique, traversée par les récits oubliés.
Dans le cadre du Festival d’Automne à Paris
Distribution
Direction artistique et interprétation Nadia Beugré
Interprétation Charlotte Dali
Collaboration artistique et musique Salimata Diabaté
Musique originale Lucas Nicot
Dramaturgie Kader Lassina Touré
Scénographie Jean-Christophe Lanquetin
Lumière Paulin Ouedraogo
Plus de dix ans après Quartiers Libres, pièce manifeste dans laquelle elle affirmait sa liberté, l’artiste ivoirienne Nadia Beugré revient sur scène avec sa nouvelle création, Épique ! (pour Yikakou).
Du vendredi 07 novembre 2025 au samedi 08 novembre 2025 :
samedi
de 18h00 à 19h05
vendredi
de 20h30 à 21h35
payant
de 5€ à 28€
Accessible for an international audience
Public jeunes et adultes.
Théâtre Silvia Monfort 106 RUE BRANCION 75015 PARIS
https://theatresilviamonfort.eu/events/epique-pour-yikakou-nadia-beugre/ +33156083388 reservation@theatresilviamonfort.eu https://www.facebook.com/ThSilviaMonfort/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/ThSilviaMonfort/?locale=fr_FR