ÉPISODE VIGNERON Montoulieu

ÉPISODE VIGNERON

Salle Terra cor Montoulieu Hérault

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-15

2026-03-14

Épisode Vigneron, c’est le rendez-vous annuel des producteur·ices de vin des hautes vallées de l’Hérault.

Au programme dégustations, rencontres, échanges autour des vins et du terroir. Une ambiance conviviale, de la restauration sur place, et l’envie de partager passion et savoir-faire.

On vous attend nombreux·ses.

Rendez-vous les 14-15 mars à Montoulieu ! .

Salle Terra cor Montoulieu 34190 Hérault Occitanie episodecevenol34@gmail.com

English :

Épisode Vigneron is the annual gathering of wine producers from the upper valleys of the Hérault.

