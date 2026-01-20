Epitech Summit Rennes 2026 Epitech Rennes Rennes 3 et 4 février Entrée gratuite sur inscription

Le rendez-vous de l’innovation

Epitech Summit Rennes 2026 : le rendez-vous de l’innovation revient

Les 3 et 4 février 2026, l’école d’informatique Epitech Rennes organise la 2ᵉ édition de l’Epitech Summit, le salon de l’innovation porté par Epitech et déployé simultanément sur 15 campus en France.

Pendant deux jours, le campus rennais deviendra un lieu de rencontres entre étudiants, entreprises, institutions et alumni, autour de conférences et démonstrations de projets innovants.

Au programme à Rennes :

◾ Le mardi 3 et mercredi 4 février : des conférences animées par des acteurs majeurs de l’innovation et de la tech tels que Bretagne Cyber Alliance, Capgemini, CNXR (Conseil National de la XR), IRT b-com, Ouest-France, BPCE Solutions informatiques, Inria, LCL, OVHcloud, Yves Rocher…

◾ Le mercredi 4 février, la présentation des projets de fin d’études portés par nos étudiants de 5ᵉ année : autonomie, créativité, ambition et innovation au cœur de la pédagogie Epitech

◾ Le mercredi 4 février, des startups rennaises invitées à exposer leurs solutions ainsi qu’une soirée de clôture propice aux échanges et au networking

L’Epitech Summit s’inscrit dans notre ambition de créer un temps fort ouvert à l’écosystème où se croisent formation, innovation, entrepreneuriat et talents ✨

Que vous soyez entreprise, institution, professionnel de la tech ou simplement curieux, venez rencontrer les acteurs qui font l’innovation d’aujourd’hui et de demain.

Mardi 3 et Mercredi 4 février 2026

Epitech Rennes – 12 Rue Jean-Louis Bertrand – 35 000 Rennes

Infos et inscription gratuite (1 ou 2 jours) sur [https://summit.epitech.eu/e/rennes](https://summit.epitech.eu/e/rennes)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-03T09:15:00.000+01:00

Fin : 2026-02-04T19:00:00.000+01:00

Epitech Rennes 12 Rue Jean-Louis Bertrand 35000 RENNES Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



