EPOPESIE épopée, récit et poésie Entrée chemin de Vergers Neschers jeudi 25 septembre 2025.

Entrée chemin de Vergers 27 route de Coudes Neschers Puy-de-Dôme

Début : 2025-09-25 15:00:00

fin : 2025-10-08 19:00:00

2025-09-25

Situé dans des caves vigneronnes du XVIIe siècle, les salles proposent une exposition collective de 10 artistes dont la mise en scène invite au voyage. Jardin arboré.

Entrée chemin de Vergers 27 route de Coudes Neschers 63320 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 20 36 88 alalisiere@gmail.com

English :

Housed in 17th-century wine-making cellars, the rooms feature a group exhibition by 10 artists, staged as an invitation to travel. Garden with trees.

German :

In den Räumen, die sich in Winzerkellern aus dem 17. Jahrhundert befinden, wird eine Gruppenausstellung von 10 Künstlern gezeigt, deren Inszenierung zu einer Reise einlädt. Garten mit Bäumen.

Italiano :

Ospitate in cantine vinicole del XVII secolo, le sale presentano una mostra collettiva di 10 artisti, con invito al viaggio. Giardino alberato.

Espanol :

Ubicadas en unas bodegas vinícolas del siglo XVII, las salas presentan una exposición colectiva de 10 artistas, con invitación a viajar. Jardín con árboles.

