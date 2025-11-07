Epoqu’Auto Eurexpo Parc des Expositions Chassieu

Epoqu’Auto

Eurexpo Parc des Expositions Avenue Louis Blériot Chassieu Rhône

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

achat en ligne 14€ jusqu’à l’ouverture du salon

Date :

Début : 2025-11-06

fin : 2025-11-09



2025-11-06 2025-11-07

Comme chaque année , le rendez-vous lyonnais des amoureux d’automobiles et motos anciennes revient pour à une déambulation dans l’histoire à travers l’évolution de l’automobile.

Eurexpo Parc des Expositions Avenue Louis Blériot Chassieu 69680 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 3a-lyon@orange.fr

English : Epoqu’Auto

The Epoqu’Auto show has been organised since 1979 by members of the Club des Amateurs d’Automobiles Anciennes.

German :

Wie jedes Jahr kehrt das Lyoner Treffen für Liebhaber alter Autos und Motorräder zurück, um einen Streifzug durch die Geschichte und die Entwicklung des Automobils zu unternehmen.

Italiano :

Come ogni anno, il luogo di incontro degli amanti delle auto e delle moto d’epoca di Lione ritorna per una passeggiata nella storia e nell’evoluzione dell’automobile.

Espanol :

Como cada año, la cita lionesa de los amantes de los coches y motos de época vuelve para dar un paseo por la historia y la evolución del automóvil.

L’événement Epoqu’Auto Chassieu a été mis à jour le 2025-09-04 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme