Eposition | Artisans Immortels Bibliothèque Sigoulès-et-Flaugeac
jeudi 10 septembre 2026 · Bibliothèque · Sigoulès-et-Flaugeac
Informations pratiques
Sigoulès-et-Flaugeac
Eposition | Artisans Immortels
Bibliothèque 6 Route d’Uffer Sigoulès-et-Flaugeac Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10
fin : 2026-11-07
Date(s) :
2026-09-10
Grâce aux photographies en noir et blanc de Denis Nidos, cette exposition nous ouvre les portes des ateliers d’artisans qui perpétuent les gestes de la confection du pain, du verre, des cordes, des chaussures, du papier… Les portraits d’artisans dévoués et passionnés permettent de redécouvrir des métiers oubliés. .
Bibliothèque 6 Route d’Uffer Sigoulès-et-Flaugeac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 67 65 bibliotheque.sigoules@la-cab.fr
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English : Eposition | Artisans Immortels
L’événement Eposition | Artisans Immortels Sigoulès-et-Flaugeac a été mis à jour le 2026-08-08 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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