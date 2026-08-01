AGENDA · Bouée
Eposition de photographies Bouée
vendredi 14 août 2026 · Bouée
Informations pratiques
Bouée
Eposition de photographies
Bouée Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 10:00:00
fin : 2026-08-16 18:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Venez découvrir les photographies de Jean-Paul Leroux, qui propose une immersion dans l’univers des oiseaux, et de Jean-Claude Lemée qui invite à un périple visuel entre Loire et Vilaine en passant par la Brière. .
Bouée 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire lacsar@orange.fr
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English :
L’événement Eposition de photographies Bouée a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay