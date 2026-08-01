Informations pratiques

Bouée

Eposition de photographies

Bouée Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 10:00:00

fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Venez découvrir les photographies de Jean-Paul Leroux, qui propose une immersion dans l’univers des oiseaux, et de Jean-Claude Lemée qui invite à un périple visuel entre Loire et Vilaine en passant par la Brière. .

Bouée 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire lacsar@orange.fr

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English :

L’événement Eposition de photographies Bouée a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay