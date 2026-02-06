Eposition Les oiseaux de nos zones humides Ludo-Médiathèque Sainte-Eulalie-en-Born

Eposition Les oiseaux de nos zones humides Ludo-Médiathèque Sainte-Eulalie-en-Born mardi 17 février 2026.

Ludo-Médiathèque 101 Rue Saint-Eutrope Sainte-Eulalie-en-Born Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-17
fin : 2026-03-08

Date(s) :
2026-02-17

Visite commentée de 15h à 17h les jours d’ouverture sauf samedi 21 février matin et les dimanches.

Horaires de la ludo-médiathèque:
– mardi mercredi vendredi 14h-18h
– samedi 10h-18h
– dimanche 14h-17h   .

Ludo-Médiathèque 101 Rue Saint-Eutrope Sainte-Eulalie-en-Born 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 09 73 48 

