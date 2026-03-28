Épouvant’art Crée ta tête d’épouvantail ! Micro-Folie et FabLab de Scaër Scaër

Épouvant’art Crée ta tête d’épouvantail !

Micro-Folie et FabLab de Scaër 3 Rue Louis Pasteur Scaër Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 15:00:00

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

Après la lecture d’un kamishibaï sur l’histoire d’un épouvantail, les participants vont créer et décorer des têtes d’épouvantail qui seront exposées dans la ville de Scaër !

À partir de 6 ans, sur inscription. .

Micro-Folie et FabLab de Scaër 3 Rue Louis Pasteur Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 11 31 18

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English : Épouvant’art Crée ta tête d’épouvantail !

L’événement Épouvant’art Crée ta tête d’épouvantail ! Scaër a été mis à jour le 2026-03-28 par OT QUIMPERLE LES RIAS