Épouvant’art Crée ta tête d’épouvantail ! Micro-Folie et FabLab de Scaër Scaër

Épouvant’art Crée ta tête d’épouvantail ! Micro-Folie et FabLab de Scaër Scaër mercredi 1 avril 2026.

Épouvant’art Crée ta tête d’épouvantail !

Micro-Folie et FabLab de Scaër 3 Rue Louis Pasteur Scaër Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 15:00:00
fin : 2026-04-01

Date(s) :
2026-04-01

Après la lecture d’un kamishibaï sur l’histoire d’un épouvantail, les participants vont créer et décorer des têtes d’épouvantail qui seront exposées dans la ville de Scaër !
À partir de 6 ans, sur inscription.   .

Micro-Folie et FabLab de Scaër 3 Rue Louis Pasteur Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 11 31 18 

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English : Épouvant’art Crée ta tête d’épouvantail !

L’événement Épouvant’art Crée ta tête d’épouvantail ! Scaër a été mis à jour le 2026-03-28 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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