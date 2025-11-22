Epreuve d’orientation ça te dit la mortainaise ? Gymnase Lebigot Mortain-Bocage

Epreuve d’orientation ça te dit la mortainaise ?

Gymnase Lebigot 5 route des Aubrils Mortain-Bocage Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 14:00:00

fin : 2025-11-22 18:00:00

Date(s) :

2025-11-22

Venez participer à une épreuve d’orientation ouverte à tous ! Que vous soyez un passionné d’aventure, un sportif confirmé ou que vous souhaitiez passer un bon moment en pleine nature, cet événement est fait pour vous ! .

Gymnase Lebigot 5 route des Aubrils Mortain-Bocage 50140 Manche Normandie +33 6 98 97 87 65 nicolle@club-internet.fr

English : Epreuve d’orientation ça te dit la mortainaise ?

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Epreuve d’orientation ça te dit la mortainaise ? Mortain-Bocage a été mis à jour le 2025-10-28 par OT MSM Normandie BIT Genêts