Épreuve du Championnat Nat. III de Rugby Fauteuil Palais des Sports Toulon

Épreuve du Championnat Nat. III de Rugby Fauteuil

Palais des Sports 420 avenue Amiral Aube Toulon Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-07

Le Rugby Fauteuil Club Toulon Provence Méditerranée organise une phase du Championnat de France de Rugby Fauteuil Nationale 3. Venez nombreux découvrir le rugby fauteuil, soutenir nos équipes et partager un moment unique de sport et d’inclusion !

.

Palais des Sports 420 avenue Amiral Aube Toulon 83000 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 36 30 71 contact@rfctpm.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Event of the Championnat Nat. III Wheelchair Rugby Championship

Rugby Fauteuil Club Toulon Provence Méditerranée is organizing a phase of the French National 3 Wheelchair Rugby Championship. Come and discover wheelchair rugby, support our teams and share a unique moment of sport and inclusion!

L’événement Épreuve du Championnat Nat. III de Rugby Fauteuil Toulon a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme Provence Méditerranée