Epreuve Duathlon au profit du Téléthon Goutrens dimanche 7 décembre 2025.
Epreuve Duathlon au profit du Téléthon
60 route de Goutrens Goutrens Aveyron
De 14h30 à 16h à la salle des fêtes de Goutrens.
Accessible à tous: enfants et adultes. Avec la participation des résidents du foyer de vie Marie Gouyen.
Participation libre, au profit du téléthon.
Venez nombreux!
Organisé par ASG Association Sportive Goutrens. .
60 route de Goutrens Goutrens 12390 Aveyron Occitanie +33 6 80 27 89 93 asgoutrens@gmail.com
English :
From 2.30pm to 4pm at the Goutrens village hall.
