Épreuve nationale de tir à l’arc en salle Gymnase Nicole Duclos Montignac-Lascaux

Épreuve nationale de tir à l’arc en salle

Gymnase Nicole Duclos Chemin de Gouny Montignac-Lascaux Dordogne

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-15

2026-02-14

8h. Épreuve nationale de Tir à l’arc en salle de la France Field FFTL. Ouvert gratuitement aux visiteurs uniquement au gymnase Nicole Duclos.

La Compagnie des Jacquou organise l’épreuve nationale de tir à l’arc en salle de la France Field tir libre, à la salle des fêtes et au gymnase Nicole Duclos de Montignac.

Venez découvrir le tir à l’arc indoor dans le cadre du championnat de France, une compétition nationale ! Samedi 14 février, 2 sessions. Dimanche 15 février, 1 session dès 8h

Parcours france Indoor FFTL

Gymnase Nicole Duclos ouvert gratuitement aux visiteurs qui souhaiteraient venir voir la compétition.

Samedi 14/02 ouverture le matin 8h et l’après-midi 14h.

Dimanche 15/02 Ouverture le matin 8h. .

+33 7 87 87 44 67 arcjacquou@gmail.com

English : Épreuve nationale de tir à l’arc en salle

8h. France Field FFTL national indoor archery event. Open free of charge to visitors only at the Nicole Duclos gymnasium.

L’événement Épreuve nationale de tir à l’arc en salle Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2026-01-13 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère