Epreuve Nationale sur Cynodrome Courses de lévriers Châtillon-la-Palud
Epreuve Nationale sur Cynodrome Courses de lévriers Châtillon-la-Palud dimanche 5 avril 2026.
Epreuve Nationale sur Cynodrome Courses de lévriers
Cynodrome International des Brotteaux Châtillon-la-Palud Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 11:00:00
fin : 2026-04-05 15:30:00
Date(s) :
2026-04-05
Compétition officielle de lévriers Epreuve Nationale sur Cynodrome (E.N.C).
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Cynodrome International des Brotteaux Châtillon-la-Palud 01320 Ain Auvergne-Rhône-Alpes
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English : National Greyhound Racing Event
Official Greyhound Competition National Event on a Greyhound Track (E.N.C).
L’événement Epreuve Nationale sur Cynodrome Courses de lévriers Châtillon-la-Palud a été mis à jour le 2026-03-20 par Dombes Tourisme