Epreuve Nationale sur Cynodrome Courses de lévriers

Cynodrome International des Brotteaux Châtillon-la-Palud Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 11:00:00

fin : 2026-04-05 15:30:00

Date(s) :

2026-04-05

Compétition officielle de lévriers Epreuve Nationale sur Cynodrome (E.N.C).

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Cynodrome International des Brotteaux Châtillon-la-Palud 01320 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

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English : National Greyhound Racing Event

Official Greyhound Competition National Event on a Greyhound Track (E.N.C).

L’événement Epreuve Nationale sur Cynodrome Courses de lévriers Châtillon-la-Palud a été mis à jour le 2026-03-20 par Dombes Tourisme