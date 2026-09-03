Informations pratiques

Yzeure

Épreuve nationale sur cynodrome

Cynodrome de Millepertuis Yzeure Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 10:00:00

fin : 2026-10-11 17:00:00

Date(s) :

2026-10-11

Organisé par le Club des lévriers d’Yzeure.

.

Cynodrome de Millepertuis Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Organized by the Yzeure Laborers’ Club.

L’événement Épreuve nationale sur cynodrome Yzeure a été mis à jour le 2026-09-03 par SPL Moulins & co Destinations – Office de tourisme de Moulins et sa région