AGENDA · Yzeure
Épreuve nationale sur cynodrome Yzeure
dimanche 11 octobre 2026 · Yzeure
Informations pratiques
Yzeure
Épreuve nationale sur cynodrome
Cynodrome de Millepertuis Yzeure Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 10:00:00
fin : 2026-10-11 17:00:00
Date(s) :
2026-10-11
Organisé par le Club des lévriers d’Yzeure.
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Cynodrome de Millepertuis Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
Organized by the Yzeure Laborers’ Club.
L’événement Épreuve nationale sur cynodrome Yzeure a été mis à jour le 2026-09-03 par SPL Moulins & co Destinations – Office de tourisme de Moulins et sa région
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