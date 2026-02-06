Épreuves Équi & Vélo Roquemeyrine Gourdon
Épreuves Équi & Vélo Roquemeyrine Gourdon dimanche 5 avril 2026.
Roquemeyrine Centre équestre de Gourdon Gourdon Lot
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-05
Venez participer à ces épreuves déguisées, en binôme équin/cycliste. Des énigmes jalonnent tout le parcours. Ambiance conviviale et festive garantie !
Roquemeyrine Centre équestre de Gourdon Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 6 07 85 22 17 lotequitation@gmail.com
English :
Come and take part in these disguised events, in horse/cyclist pairs
