Épreuves Équi & Vélo Roquemeyrine Gourdon

Épreuves Équi & Vélo

Roquemeyrine Centre équestre de Gourdon Gourdon Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Général

Date :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Venez participer à ces épreuves déguisées, en binôme équin/cycliste

Venez participer à ces épreuves déguisées, en binôme équin/cycliste. Des énigmes jalonnent tout le parcours. Ambiance conviviale et festive garantie !

Roquemeyrine Centre équestre de Gourdon Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 6 07 85 22 17 lotequitation@gmail.com

English :

Come and take part in these disguised events, in horse/cyclist pairs

