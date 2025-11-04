Eprouver la rénovation des objets techniques de Jean Prouvé École Nationale Supérieure d’Architecture de Nantes Nantes

Eprouver la rénovation des objets techniques de Jean Prouvé Mardi 4 novembre, 18h30 École Nationale Supérieure d’Architecture de Nantes Loire-Atlantique

Entrée libre et gratuite

Début : 2025-11-04T18:30:00 – 2025-11-04T20:30:00

Fin : 2025-11-04T18:30:00 – 2025-11-04T20:30:00

La conférence réunit architectes, designers et ingénieurs engagé.es dans des projets de réhabilitation de pavillons, d’immeubles de logements ou de bureaux construits avec des objets techniques de Jean Prouvé.

Leurs partages d’expériences révèleront les qualités de ces ouvrages mais aussi les enjeux que posent leur réhabilitation pour répondre à la nécessaire conservation et adaptation aux conforts énergétiques et d’usages de notre époque.

• Éléonore Givry, architecte

Revalorisation du bâtiment Orion, Paris 15e, architectes Jean-Claude Jallat et Michel Péron avec Jean Prouvé (1970)

• Thomas Perelli, architecte – Patriarche architectes et ingénieurs

Réhabilitation du bâtiment V de l’UNESCO, Paris 15e, architecte Bernard Zehrfuss avec Jean Prouvé (1970)

• Jean-François Godet, designer

Revalorisation de la Station-service Total sur l’île de Nantes, architecte Serge Binotto avec Jean Prouvé (1970)

• Mathilde Padilla, architecte-chercheur – Archipat

Réhabilitation des façades légères de l’immeuble d’habitation Les Cèdres, Lyon, architectes François-Régis Cottin, Alain Chastel et Marcel Dallière, avec Jean Prouvé (1962)

• Klaas de Rycke, ingénieur – Bollinger+Grohmann,

« Comment interpréter le geste de Prouvé ? »

______

Cette conférence est organisée par la Maison de l’architecture en partenariat avec l’école nationale supérieure d’architecture de Nantes dans le cadre de l’exposition « Jean Prouvé, un patrimoine au service de l’architecture de demain », présentée jusqu’au 21 décembre à la Maison de l’architecture.

École Nationale Supérieure d’Architecture de Nantes 6 Quai François Mitterrand, 44200 Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

Sauvegarde et rénovation de l’architecture industrialisée et préfabriquée du XXe siècle, quel sort réservé à l’architecture de Jean Prouvé ? architecture patrimoine