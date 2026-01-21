EPULAE Le grand banquet bourguignon auxerrexpo Auxerre
EPULAE Le grand banquet bourguignon
Tarif : 69 – 69 – EUR
Début : 2026-02-28 18:30:00
fin : 2026-02-28 01:30:00
2026-02-28
EPULAE, c’est bien plus qu’un repas
un banquet, une fête, une expérience bourguignonne à vivre ensemble.
Menu EPULAE
Entrée planche de charcuteries et condiments
Plat le cochon à la braise et gratin de patates
Boîte à fromages
Dessert la fameuse tarte EPULAE (tarte aux pommes)
Pain & eau
1 bouteille de vin rouge pour 6 personnes .
