EPULAE Le grand banquet bourguignon auxerrexpo Auxerre

EPULAE Le grand banquet bourguignon

auxerrexpo 1 Rue des Plaines de l’Yonne Auxerre Yonne

Début : 2026-02-28 18:30:00

fin : 2026-02-28 01:30:00

2026-02-28

EPULAE, c’est bien plus qu’un repas

un banquet, une fête, une expérience bourguignonne à vivre ensemble.

Menu EPULAE

Entrée planche de charcuteries et condiments

Plat le cochon à la braise et gratin de patates

Boîte à fromages

Dessert la fameuse tarte EPULAE (tarte aux pommes)

Pain & eau

1 bouteille de vin rouge pour 6 personnes .

auxerrexpo 1 Rue des Plaines de l'Yonne Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

English : EPULAE Le grand banquet bourguignon

