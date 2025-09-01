Equi coaching Berny-Rivière

Equi coaching Berny-Rivière lundi 1 septembre 2025.

Equi coaching

18 Rue de Roche Berny-Rivière Aisne

Tarif : 60 – 60 – 120

60

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-01 14:00:00

fin : 2025-12-21 17:00:00

Date(s) :

2025-09-01

Venez vivre une expérience incroyable, une connexion aux chevaux pour une heure de joie et de bien-être.

Sans monter à cheval, mes séances vous invitent à vivre un moment de partage, de douceur, de relaxation.

Vous avez la possibilité de le faire en duo, ou en famille ou entre amis. Mes chevaux vous communiquerons leur ressenti ; C’est une véritable façon de mieux comprendre ses émotions.

Prenez rendez-vous sans attendre. Team building et accompagnement managérial (relation et conflit) 60 .

18 Rue de Roche Berny-Rivière 02290 Aisne Hauts-de-France +33 6 77 33 33 26 coachingequisphere@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Equi coaching Berny-Rivière a été mis à jour le 2025-08-19 par SIM Hauts-de-France OT du Soissonnais-Valois