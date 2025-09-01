Equi coaching Berny-Rivière
Equi coaching Berny-Rivière lundi 1 septembre 2025.
18 Rue de Roche Berny-Rivière Aisne
Tarif : 60 – 60 – 120
60
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-01 14:00:00
fin : 2025-12-21 17:00:00
Date(s) :
2025-09-01
Venez vivre une expérience incroyable, une connexion aux chevaux pour une heure de joie et de bien-être.
Sans monter à cheval, mes séances vous invitent à vivre un moment de partage, de douceur, de relaxation.
Vous avez la possibilité de le faire en duo, ou en famille ou entre amis. Mes chevaux vous communiquerons leur ressenti ; C’est une véritable façon de mieux comprendre ses émotions.
Prenez rendez-vous sans attendre. Team building et accompagnement managérial (relation et conflit) 60 .
18 Rue de Roche Berny-Rivière 02290 Aisne Hauts-de-France +33 6 77 33 33 26 coachingequisphere@gmail.com
