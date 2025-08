Equi Seine Parc des Expositions de Rouen Le Grand-Quevilly

Equi Seine Parc des Expositions de Rouen Le Grand-Quevilly jeudi 20 novembre 2025.

Equi Seine

Parc des Expositions de Rouen 46 avenue des Canadiens Le Grand-Quevilly Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-20

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-20

Equi Seine, est devenu, au fil des années, un événement incontournable de la planète équestre.

C’est…

– 18 épreuves en 4 jours 220 cavaliers et 400 chevaux.

– Pendant les 4 jours de l’événement, un salon normand du cheval avec plus de 40 exposants. Vous aurez le plaisir de déambuler dans les stands tout en regardant la détente des plus grands cavaliers mondiaux.

– Le Grand Prix de la Région le Dimanche, avec un plateau de cavaliers exceptionnel avec quelques surprises pour le plus grand plaisir du public ! .

Parc des Expositions de Rouen 46 avenue des Canadiens Le Grand-Quevilly 76120 Seine-Maritime Normandie

English : Equi Seine

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Equi Seine Le Grand-Quevilly a été mis à jour le 2025-07-30 par Office de tourisme Rouen tourisme