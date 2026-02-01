EQUICOACHING ADULTES Castries

EQUICOACHING ADULTES

1790 Route de Fontmarie Castries Hérault

Tarif : 22 – 22 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

L’équicoaching marie la puissance et la force des chevaux au service des besoins de chaque individu.

Johanna vous invite à la découverte de l’équicoaching et ses bienfaits afin de comprendre l’influence du cheval sur le bien-être émotionnel et comment il stimule notre croissance personnelle.

Dans un second temps, vous serez amenés à participer à un échange autour de la médiation équine, et à découvrir nos chevaux dans un lieu d’accueil exceptionnel.

Sur inscription

14h à 16h le samedi 21 février .

English :

Equicoaching combines the power and strength of horses with the needs of each individual.

Johanna invites you to discover equicoaching and its benefits, to understand the horse?s influence on emotional well-being and how it stimulates personal growth.

