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[Équidays] Atelier de fabrication de papier EQUI-Lin Normandie Équine Vallée Goustranville

samedi 17 octobre 2026 · Normandie Équine Vallée · Goustranville

[Équidays] Atelier de fabrication de papier EQUI-Lin Normandie Équine Vallée Goustranville

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Normandie Équine Vallée
Adresse
1504 route de l'église
Ville
14430 Goustranville
Département
Calvados
Tarif

Goustranville

[Équidays] Atelier de fabrication de papier EQUI-Lin

Normandie Équine Vallée 1504 route de l’église Goustranville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 09:30:00
fin : 2026-10-17

Date(s) :
2026-10-17

Et si le crottin de cheval et le lin devenaient du papier ? Normandie Equine Vallée vous propose de venir découvrir et tester sur son campus équin, une fabrication de papier unique et originale proposée par l’artiste plasticienne Claire Le Breton.
Et si le crottin de cheval et le lin devenaient du papier ? Normandie Equine Vallée vous propose de venir découvrir et tester sur son campus équin, une fabrication de papier unique et originale proposée par l’artiste plasticienne Claire Le Breton.

Inscription obligatoire (à partir du 8 septembre).   .

Normandie Équine Vallée 1504 route de l’église Goustranville 14430 Calvados Normandie  

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English : [Équidays] Atelier de fabrication de papier EQUI-Lin

What if horse manure and flax were turned into paper? Normandie Equine Vallée invites you to come and discover and try out, at its equestrian centre, a unique and original papermaking process devised by visual artist Claire Le Breton.

L’événement [Équidays] Atelier de fabrication de papier EQUI-Lin Goustranville a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Normandie Pays d’Auge

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