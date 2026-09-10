Informations pratiques

Sallenelles

[Équidays] Au pas des ânes et chevaux normands pour une baie propre

Place de la Baie Sallenelles Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-20 10:00:00

fin : 2026-10-20 11:30:00

Date(s) :

2026-10-20

Partez pour 1h30 de balade aux côtés des chevaux et des ânes ! Profitez-en pour contribuer à la préservation du site en ramassant les déchets rencontrés sur le parcours. Une sortie conviviale, utile dans la nature, pour découvrir les races patrimoniales normandes.

Partez pour 1h30 de balade aux côtés des chevaux et des ânes ! Profitez-en pour contribuer à la préservation du site en ramassant les déchets rencontrés sur le parcours. Une sortie conviviale, utile dans la nature, pour découvrir les races patrimoniales normandes tout en agissant pour l’environnement.

Inscription obligatoire. .

Place de la Baie Sallenelles 14121 Calvados Normandie

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English : [Équidays] Au pas des ânes et chevaux normands pour une baie propre

Set off on a 1½-hour walk alongside horses and donkeys! Make the most of the opportunity to help preserve the site by picking up any litter you come across along the way. A friendly, worthwhile outing in the countryside, offering a chance to discover Normandy’s heritage breeds.

L’événement [Équidays] Au pas des ânes et chevaux normands pour une baie propre Sallenelles a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Normandie Pays d’Auge