[Équidays] Découverte des émotions et comportement du cheval Sallenelles
dimanche 18 octobre 2026 · Sallenelles
Informations pratiques
Sallenelles
[Équidays] Découverte des émotions et comportement du cheval
Chemin du Moulin d’Eau Sallenelles Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 15:30:00
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-18
Thibault et Hélène vous invitent à mieux comprendre le cheval et son langage !
Thibault et Hélène vous invitent à mieux comprendre le cheval et son langage ! Découvrez ses émotions, ses signes de confort et ses modes de communication, tout en apprenant à créer une relation harmonieuse avec lui. Après une présentation des règles de sécurité et des écuries actives, place à quelques exercices à pied avec un cheval en liberté.
Différentes sessions : 14h30, 15h30, 16h30 ou 17h30.
Inscription obligatoire. .
Chemin du Moulin d’Eau Sallenelles 14121 Calvados Normandie
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English : [Équidays] Découverte des émotions et comportement du cheval
Thibault and Hélène invite you to gain a better understanding of horses and their language!
L’événement [Équidays] Découverte des émotions et comportement du cheval Sallenelles a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Normandie Pays d’Auge