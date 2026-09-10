Informations pratiques

Sallenelles

[Équidays] Découverte des émotions et comportement du cheval

Chemin du Moulin d’Eau Sallenelles Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 15:30:00

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

Thibault et Hélène vous invitent à mieux comprendre le cheval et son langage !

Thibault et Hélène vous invitent à mieux comprendre le cheval et son langage ! Découvrez ses émotions, ses signes de confort et ses modes de communication, tout en apprenant à créer une relation harmonieuse avec lui. Après une présentation des règles de sécurité et des écuries actives, place à quelques exercices à pied avec un cheval en liberté.

Différentes sessions : 14h30, 15h30, 16h30 ou 17h30.

Inscription obligatoire. .

Chemin du Moulin d’Eau Sallenelles 14121 Calvados Normandie

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English : [Équidays] Découverte des émotions et comportement du cheval

Thibault and Hélène invite you to gain a better understanding of horses and their language!

L’événement [Équidays] Découverte des émotions et comportement du cheval Sallenelles a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Normandie Pays d’Auge