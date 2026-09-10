Informations pratiques

Bréville-les-Monts

[Équidays] Découverte des métiers du cheval

Le bas de Bréville Bréville-les-Monts Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-20 14:00:00

fin : 2026-10-20

Date(s) :

2026-10-20

Rencontrez des professionnels passionnés et découvrez les métiers qui font vivre le monde équestre : ostéopathe, maréchal-ferrant, vétérinaire, moniteur… L’occasion d’échanger sur leur quotidien.

Rencontrez des professionnels passionnés et découvrez les métiers qui font vivre le monde équestre : ostéopathe, maréchal-ferrant, vétérinaire, moniteur… L’occasion d’échanger sur leur quotidien, mais aussi d’en apprendre davantage sur l’élevage et la gestion d’une écurie !

Inscription obligatoire. .

Le bas de Bréville Bréville-les-Monts 14860 Calvados Normandie +33 6 63 49 70 72 eeeherouvillette@gmail.com

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English : [Équidays] Découverte des métiers du cheval

Meet passionate professionals and discover the careers that bring the equestrian world to life: osteopaths, farriers, vets, riding instructors… It’s a chance to chat with them about their day-to-day work.

L’événement [Équidays] Découverte des métiers du cheval Bréville-les-Monts a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Normandie Pays d’Auge