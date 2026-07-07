Equidays – Exposition d’Alain Guillotin et du Colonel Langlois Office de Tourisme Terre d’Auge Pont-l’Évêque

Informations pratiques

Pont-l’Évêque

Equidays – Exposition d’Alain Guillotin et du Colonel Langlois

Office de Tourisme Terre d’Auge 16 bis place Jean Bureau Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-10-02

fin : 2026-11-02

Date(s) :

2026-10-02

Peintures équestres et bronzes.

Alain Guillotin consacre son talent à explorer le thème équestre, offrant ainsi sa vision artistique singulière.

Il vous invite à plonger dans son univers à l’occasion des Équidays 2026 sur le Pays d’Auge.

Depuis 2015, où il a remporté le premier Prix du Salon Artcheval à Saumur, Alain Guillotin n’a cessé de créer autour du thème équin. Sa présence remarquée à des événements artistiques tels qu’Art Capital au Grand Palais à Paris et à des événements équestres prestigieux (Chantilly, Deauville, Cabourg, Saumur, La Garde Républicaine, etc.) témoigne de son engagement constant dans son art.

Son style contemporain, empreint de modernité, offre un regard unique sur la grâce et la puissance du cheval, sans oublier son regard de publicitaire. À travers une palette de couleurs vives, Alain Guillotin donne vie à ses œuvres, capturant l’énergie en mouvement. Sa technique de la trace confère une dynamique particulière à chaque coup de pinceau, créant une harmonie visuelle saisissante. L’artiste suggère le sujet avec une subtilité qui invite le spectateur à explorer au-delà de la toile. Chaque œuvre devient une invitation à partager la fascination de ce créateur pour le monde équestre, une danse poétique entre le sujet suggéré et l’imagination du spectateur.

Alain Guillotin, artiste unique, investira cinq lieux avec cinq expressions picturales différentes, lors des Équidays au Pays d’Auge : l’Office de tourisme Terre d’Auge, la librairie La distillerie, la Sellerie d’Auge, le centre équestre du Brévedent et les Calvados Drouin.

À cette exposition s’ajoutera à l’Office de Tourisme Terre d’Auge, deux reproductions des œuvres du Colonel Jean-Charles Langlois et des bronzes équins issus d’une collection privée. .

Office de Tourisme Terre d’Auge 16 bis place Jean Bureau Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 12 77 contact@terredauge-tourisme.fr

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English : Equidays – Exposition d’Alain Guillotin et du Colonel Langlois

Equestrian paintings and bronzes.

L’événement Equidays – Exposition d’Alain Guillotin et du Colonel Langlois Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Terre d’Auge Tourisme